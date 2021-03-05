2016年立法會資訊科技界功能組別選舉被揭發有人賄選及種票，讓選民投票予建制派候選人楊全盛。的士司機從業員總會（的總）幹事李林昌、前區議員陳俊成及女兒牽涉其中，被控選舉舞弊。三人早前被裁定罪成，裁判官黃雅茵認為涉案步驟繁多，三人積極主動參與，相信背後另有人操控。雖然楊最終未能當選，惟無損案件嚴重性，為維護選舉公平，不宜判處緩刑或社會服務令，下令三人分別判監9至11個月。

三名被告依次為的總幹事李林昌（48歲）、曾任區議員之的士司機陳俊成（61歲）及其任職醫院管理局行政助理的女兒陳曉彤（32歲）。

三人被控於2016年4月27日至9月4日，與其他身份不詳的人串謀在該選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而向陳俊成、陳俊成的妻子譚瑞卿、長女陳曉彤、幼女陳曉嵐，以及陳曉彤的男友，提供每人1,000港元，作為五人投票予資訊科技界候選人楊全盛的誘因。陳俊成及陳曉彤另被控於該次選舉中作出舞弊行為，無合理辯解而接受1,000港元，作為他們投票予資訊科技界候選人楊全盛的誘因。

辯方今求情時指，首被告的背景報告內容正面，為人勤力孝順，為家庭貢獻整份薪金，定罪後其妻或需申請綜援。辯方又為首被告呈上兩封求情信，一封指首被告服務社區時任勞任怨，另一封則由沙田區議會何姓前主席撰寫，指首被告為其愚昧不智行為深感後悔，不會重蹈覆轍，望法庭能盡量開恩。

辯方續指，相關罪行沒有判刑基準或指引。整個資訊科技界有1.2萬名選民，本案僅涉及數人，可謂九牛一毛，且涉款僅1,000元，並非巨款。而各被告犯案對選舉結果絲毫沒影響，楊全盛最終在選舉中落敗，不涉補選及選舉呈請，望能判處緩刑。

裁判官黃雅茵判刑時指，法庭為維護選舉公平性，必須對涉及選舉舞弊的被告判處即時監禁的阻嚇性刑罰，否則選舉制度會崩潰。

被告仍自稱是無辜受害人

黃官續稱，本案涉及周詳計劃，步驟繁多，各被告並非工程師，卻在限期前提交個人資料，申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，繼而成為立法會資訊科技界功能組別選民。三名被告投票當日均有投票，涉案時間長達四個多月，並非單一事件，背後亦必有他人操控。

黃官強調，判刑時不能單看涉案金額及選民比例，案件亦不會因選舉結果未達被告理想效果而變得不嚴重。三名被告在案中相當積極主動，都是串謀協議中不可或缺的一環。

黃官再指，次被告曾當區議員，理應更知廉潔選舉的重要。黃官又引述三人的背景報告內容指，首被告仍向感化主任堅稱為能以優惠價購買電腦，才協助次被告；而次被告自言是無辜受害人，並指自己的個人資料遭的總不當使用；第三被告則仍稱不知可投票，惟她投票當日已投票。

黃官認為次被告將個人罪責推得一乾二淨，又指三人即使有悔意，亦非真誠悔意，認為不適合判處社會服務令或緩刑，判處首被告入獄9個月，次被告及第三被告判監11個月。兩人並須交出1,000元賄款。

【案件編號：ESCC2067/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！