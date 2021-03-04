香港一位63歲的長期病患者，在接種科興疫苗兩日內死亡，而政府早前更因為「人為錯誤」而「漏報」此事，要由《蘋果》揭發才緊急召開記者會承認，引發究竟疫苗是否安全，以至是否應該暫停為長者或長期病患接種此疫苗的討論。然而在中國的網絡上，一眾小粉紅卻聲稱是「港獨製造死亡」，把政府決定為高危人士接種的決定，推卸給「黃醫護」，說是香港「港獨」的「黃醫護」故意給不應該注射中國疫苗的高危人士打針，去傷害中國疫苗的名譽云云。

這種荒謬到不得了的假新聞與說法，竟然在中國網絡流傳，是誰故意散播的當然不用置疑，然而事情竟然會有人相信，除了政府的消息封鎖之外，當然是因為在中國大陸的疫苗，目前基本上只給予18­-59歲人士接種，而老幼以至長期病患者，則仍未能接種。因此大陸網民就質疑，明明全中國的疫苗都未能給予長者、長期病患，更特別提到糖尿病患者接種，那麼香港為何能夠例外？

特區政府這種不跟中央做法的「特立獨行」作風，又立即成為「港獨」的「罪證」了！不能反政府，那麼責任就自然又變成「港獨」的「黃醫護」了 ！但等一下，香港接種的是科興疫苗，而目前在大陸廣泛接種的是國藥疫苗，兩者雖然都是滅活疫苗，但是兩種不同的疫苗，難道大陸網民認為真相是兩者其實是同一款嗎？

防疫政治化 政府自毀公信力

製造這種混亂的，更有香港一眾保皇黨人。自71歲的譚耀宗去北京出席人大會議，打了中國國藥疫苗後，這些人不斷高呼要輸入此疫苗來香港，讓香港人「多一個選擇」。然而首批接種的高危人士如長者，根本不能使用國藥疫苗，而譚耀宗本人的歲數，更超出了上述中國網友的「常識」，即國藥疫苗不適合60歲以上長者接種，那麼究竟是連疫苗也有領導的「特供」，比起一般中國人民使用的安全，還是譚耀宗自願當白老鼠，在未有充足的臨床數據證明安全時身先士卒呢？有關方面長期沒有說明，於是乎中國疫苗究竟能否供老人家與高危人士接種，又變成了一條無解的問題，既不可以，但又可以，然後隨官方任意解釋。

中國疾病預防控制中心流行病學的專家，對傳媒聲稱「藥物控制不了的高血壓患者、糖尿病併發症患者」都不宜接種疫苗；如果同為滅活疫苗的國藥不可以，為何科興就可以？是科興比國藥好嗎？如果是，那麼香港一眾保皇黨人，不斷要引進連中國大陸都不讓老人家打的國藥疫苗，根本就是製造混亂，政府是否應該不斷主動反駁與澄清？如果科興不見得比國藥優勝，那麼香港冒險讓老人家與長期病患接種的做法，又是否冒進呢？海外已經有些傳聞指，中國讓第三世界國家的老人做白老鼠，那麼香港的老人家，又是否同時變成了白老鼠呢，因此不顧人命危險，而堅持讓他們優先接種呢？

就該死亡個案，政府的專家委員會，不但一致認為「死因與疫苗無直接關係」（那麼，有否間接關係？），賠償與否，或者回答疫苗會否加劇病情，卻都要待死因詳細報告。更加令人反感的言論，是有專家回應記者提問時，竟說是「病人有責任了解自己身體狀態」——如果連專打疫苗的醫護人員，都無法了解與評估風險，沒有這方面專業知識的市民，又怎麼會有？

不比在歐洲國家，每個國民住所附近，基本上會有專責負責照顧其身體的診所與醫護，這種長期專責照顧的關係，在香港則除非是中產以上，有能力找專責的私家醫生才有可能，那麼叫市民自己「了解」或評估自己的身體，是否合適打疫苗，這對多數中下階層的長者而言，根本就是最不負責任的「離地」說法！

因此，簡單一個老弱長期病患是否適合接種疫苗的問題，因為科興來自中國，加上特區政府由上至下的「多謝國家支持我們」的操作，就已經完全成為政治的問題。即使明知有風險，停打科興就已經不再是科興的失敗與否，而變成了「國家」的失敗了！早前政府自行把疫苗的科學問題政治化，破壞自己的公信力，怪誰？

林忌

時事評論員