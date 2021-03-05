九名民主派人士被指於前年8月18日在港島組織及參與未經批准遊行，案件今在區域法院續審。當日與民陣聯絡的警民關係主任接受辯方盤問時稱，民陣沒有應其要求叫集會市民前往天后和銅鑼灣港鐵站離開，並否認這要求不切實際，因為兩站最接近維園，也未有封站。主任又謂，沒留意陳皓桓就民陣遊行被拒提上訴失敗後的公開發言內容，自言在處理警民關係上「冇需要去照顧佢個人感受」。

時任東區警區助理警民關係主任張嘉敏早前已開始作供，今接受辯方盤問。張在盤問下稱，當天曾著陳皓桓呼籲集會人士不要走出馬路，並且要向天后和銅鑼灣港鐵站方向離去，惟感覺上民陣並無落力這樣做。

辯方播放當天直播片段，指現場下午3時許開始落大雨。張表示記得當天有大雨，但不記得確實時間。張又稱，當時沒有就天雨問題索取進一步指示，解釋稱天雨並沒有令集會程序有任何改變，而那時集會確實繼續進行，大部份參加者都有帶備雨傘，亦沒有急於找地方避雨。

辯方向張指出，警方當時要求參加者往天后和銅鑼灣港鐵站離開的做法不切實際。張不同意辯方所指，並稱兩站距離維園最近，加上兩站尚未封站，參加者絕對可以前往。

沒留意民陣記者會內容 稱毋須透過大氣電波獲取資訊

辯方又指，警方和民陣開會時，曾聲言金鐘附近有警察總部，並非合適的遊行地點。張表示對此沒印象。至於雙方討論在終審法院外設舞台一事，張表示記得有相關討論，但忘記了細節。

張又稱，沒留意高級警司案發前見記者的內容，並解釋稱警方欲從主辦單位取得資訊，便會自行聯絡，而主辦方若有資訊給警方，也會主動告知，毋須警方透過大氣電波得悉主辦方在記者會上的發言內容。辯方質疑張把警民關係主任的角色看得頗為被動，張不同意。

而民陣上訴挑戰警方反對8.18遊行失敗後，陳皓桓回應謂對此感遺憾及憤怒，盤問下張也稱沒留意相關內容。

辯方聞言反問，難道張不關心主辦方會否出言煽動群眾情緒，甚至鼓動他人破壞和平？張自言身為警務人員，當有任何可能會或確實破壞和平的行為，她當然會緊張和介入；但就處理警民關係的部份而言，「佢（陳皓桓）表達嘅遺憾同憤怒，我冇一個需要去照顧佢個人感受。」

本案被告包括不認罪的黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（64歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）、李柱銘（82歲），以及認罪的梁耀忠（67歲）和區諾軒（33歲）。案件下周一續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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