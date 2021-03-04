【本報訊】古物諮詢委員會下周四開會，古蹟辦建議將三項一級歷史建築列為法定古蹟，包括有80年歷史的西營盤般咸道官立小學、有122年歷史的舊大埔警署，以及有126年歷史的沙頭角山咀村協天宮。

曾作日軍總部

根據古蹟辦資料，位於般咸道9A號的般咸道官立小學校舍建於1940至1941年間，前身為羅富國師範學院。該學院是香港首間全日制的師範學院，亦是現存歷史最悠久的師範學院建築。學院位於沙宣道的新校舍在1962年啟用後，舊校舍由中文大學聯合書院使用。自2000年起則改為般咸道官立小學校舍，至今仍作教育用途。校舍地庫設防空洞，1941至1945年日佔期間校舍曾作日本憲兵總部，見證了日本入侵歷史。

學院主樓及前工人宿舍同時興建，主樓樓高三層，設計受現代流線型風格影響，正立面的中央築有旋轉樓梯及旗杆。大樓內的意大利批盪、木門、木或鐵窗及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚、木地板及旋轉樓梯等皆具歷史價值，狀況良好。

另一建議列為法定古蹟的舊大埔警署於1899年落成，是新界的警察總部及首座警署建築，亦是英國接管新界時舉行升旗典禮的地方，見證英國殖民地政府管治新界的歷史。警署約1987年停止運作，其後被列入活化歷史建築夥伴計劃之中，已被活化為「綠匯學苑」。其建築特色包括設中式金字瓦頂、裝飾性荷蘭式山牆、窗戶上的拱石，以及環繞中庭的走廊，設計簡約。

協天宮則於1895年落成，即已有126年歷史，主要供奉關帝，是山咀及沙頭角一帶重要廟宇，協天宮曾於二十世紀初用作福德私塾，自1959年，山咀公立學校借用協天宮作辦事處及班房。