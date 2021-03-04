2021年的香港紅線處處，教育徹底淪陷，先是通識科「改革」變成國民教育，科目名亦要改；國安教育寫入課程，初小至高中多個學科均要學習國安。作為香港人，學習香港歷史是理所當然，但教育局修改初中中史課綱後的教科書，只跟你講香港自秦朝「已是中國領土」。真實的香港史，在政權手裏逐漸抹去。

前評核發展經理（歷史科）楊穎宇因一條歷史試題，竟觸動政權紅線，令他無奈離開15年的工作崗位。本身是歷史學家的他與《蘋果》合作，逢周四晚上10時半推出《這才是真實的香港史》，由他細說原汁原味 、無加無減的香港殖民地時期歷史點滴。第二集節目，他將訴說香港其中一個「西湖」──賽西湖的故事。

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第一集：從維多利亞說起

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