【港版二二八】

【本報訊】庭上律師團隊連續四天以馬拉松方式就保釋申請陳詞，扭盡六壬、被告誠懇自白，惟受限於法例有關禁止報道保釋程序的限制，這一字一句皆無法化成文字報道。辯方日前基於社會公正，申請剔除有關限制，首度有人被控顛覆罪，案件備受關注，但疫情緣故很多市民無法到庭旁聽，維持限制或有違公開審訊原則。總裁判官蘇惠德直言：「我聽到好多令人好動容嘅古仔。」但質疑與公眾利益何干、是否在於激勵他人，最終拒絕申請。

辯方大狀馬維騉昨申請剔除《刑事訴訟程序條例》第9P對報道保釋程序的限制，建議收窄至不准報道被告、擔保人個人資料、指控內容以外的證據基礎，例如案底或其他刑事案等，及辯方回應指控而提出的事實或證據上的辯護。他指出，法治精神包括公開審訊，國安法條文亦寫明不影響言論及新聞的自由，政府應通過媒體加強市民的國安意識，基於此點，控方有憲制責任支持申請。

大狀：助市民了解國安法

以本案實際情況而言，馬指大部份指控均來自公眾領域，包括初選論壇、報刊文章等，只有兩處資料除外。若限制報道，等同以程序限制傳媒報道這些早已公開的資料；反之，報道對市民了解國安法內容有所裨益。

大狀黃瑞紅補充指，被告陳詞時提及的個人經歷和背景也應批准報道，蘇官直言：「我聽到好多令人好動容嘅古仔。」但質疑跟公眾利益何干，更問是否在於激勵他人。黃解釋，她所指的並非言情小說的段落，是被告的經歷和背景而非僅僅一個號碼。

此外，大狀黃宇逸指出，疫情緣故有很多關注這宗涉及公眾利益案件的市民均無法入庭旁聽，若限制報道會違反公開審訊的原則。他又留意到有人已在facebook等發佈保釋內容，惟部份有錯，若批准報道，相信可糾正坊間的不正確資訊。大狀劉健補充指，國安法是新產物，顛覆罪更是首次被引用提控，本案之所以花四天處理保釋，是因要滿足較嚴格的保釋門檻，公眾會想知道甚麼情況下會被提告。

有大狀接受查詢時指，9P立法的主要原因是保障控方，防止出現影響審訊的情況，即使案件並非交到有陪審團的法庭審訊，亦要確保不會出現調查期間，有資料外洩、證據被毀，或嫌疑人「走佬」的情況。雖然法官有酌情權剔除限制，但沒有明文或案例提到，必須考慮甚麼因素才可行使有關酌情權，估計其中一個可供考慮的因素是公眾利益。