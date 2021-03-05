前年10月初街頭示威持續，示威者凌晨時分在旺角手持鐵棒，打算破壞中國旅行時分店，警方接報到場追截。其間有青年被指無視「警察，咪郁」的指令，擺動身體意圖掙脫警方追捕，被控抗拒警務人員罪。案件早前審結，裁判官香淑嫻今裁定他罪成，明言必須判阻嚇性刑罰，最終判青年入獄八星期。

案發於前年10月6日凌晨，被告李駿昊（20歲）被控在九龍旺角窩打老道65號地下外抗拒執行職責的督察21982譚健燊。

譚於聆訊時供稱，當晚接報到場處理中旅社被破壞事件，警車駛至現場時，約20人四散逃跑，他下車追捕相對健碩、背著藍色背囊的被告。譚稱當時伸手捉著被告手，連番警告「警察，咪郁」，惟對方搖擺意圖掙脫，於是他用警棍擊打對方大腿五下，最終在同僚協助下制服對方。

同案被告還柙候判

被告自辯解釋，當時下班獨自吃宵夜，因彌敦道滿佈催淚彈，而染布房街一帶較多食肆，故他打算步行至染布房街。其間他見到約20名示威者，而警車鳴笛而至，他因驚慌遂跟隨示威者一起跑，強調從未聽過有人大叫「警察，咪郁」。

裁判官香淑嫻昨裁決指，督察證供清晰直接，盤問下沒有動搖，符合邏輯，接納督察為可信可靠的證人，裁定被告罪成。辯方求情透露，被告是一名滅蟲專員，並謂本案案發時間短、督察亦沒受傷，在同類案件中不屬最嚴重，希望法庭可考慮判處社會服務令，但遭香官拒絕。

同案被告李熙駿（18歲），早前承認管有物品意圖摧毀財產罪，須還柙至本月17日，索取背景報告及勞教中心、教導所、更生中心報告再判刑。

案件編號：WKCC2466/20

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！