北京以「愛國者治港」之名，封殺異見者透過選舉進入體制，引起各界關注。前港督彭定康直指人大有關決定「徹底破壞了『一國兩制』的承諾」；關注香港人權狀況的組織「香港監察」主席羅傑斯直指，有關改動違反了《中英聯合聲明》及《基本法》，批評中國不信守國際條約承諾。歐盟對外事務部發言人亦表態，北京此舉對香港的民主造成深遠而消極的影響。

彭定康：中共背棄了所有，包括鄧小平的承諾

彭定康透過「香港監察」發聲明斥責中共背棄了所有，包括鄧小平的承諾，規定港人要成為「愛國者」兼且宣誓效忠中共，是完全地破壞了一國兩制承諾。他亦狠批中共再次向世界展示不能信任中共。

羅傑斯：習近平不再願意遵守「一國兩制」

羅傑斯則批評，人大的決定給予選委會直接提名及任命立法會議員的權力，而立法會選舉又要因應選委會改選而再押後一年，標誌着香港民主自由的喪鐘。他相信大部份港人日後將被褫奪政治參與權利，包括對北京提出批評或支持香港自治的人，均無法參與本港政治。

他又批評今次北京之舉，不但違反了《中英聯合聲明》及《基本法》，更反映國家主席習近平不再願意遵守「一國兩制」或國際條約的口頭承諾。他並促請英國政府堅定地作出回應，如加快落實英國版《馬格尼茨基法案》，制裁侵犯人權者，以及暫停對外中國進行貿易談判。

歐盟：改選舉制度違反《基本法》第45條及68條

歐盟對外事務部發言人也發聲明指，人大有關選舉制度的改革，違反《基本法》第45條及68條中，給予港人普選特首及立法會的承諾，亦與以往的選舉背道而馳，呼籲北京考慮有關改革對香港的政治和經濟的影響，以及對基本自由、政治多元和民主原則的破壞。聲明最後表明，在歐盟外交部長同意下，歐盟已預備好採取進一步措施，以回應香港政治自由和人權進一步惡化的情況。

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