【本報訊】一名63歲男子上周接種國產科興疫苗後死亡，當局堅稱死因與疫苗無關，但醫管局與疫苗臨床事件評估專家委員會對死者的病情卻前言不對後語。醫管局昨被傳媒追問時卻拒絕再交代，並托辭會交由死因庭詳細調查。

一名63歲男子2月26日接種科興疫苗後，28日凌晨不適入伊利沙伯醫院後死亡，衞生署延至3月2日才公佈事件。伊院副行政總監陳偉文在當晚記者會指死者有糖尿病、血壓高及慢性支氣管炎，但血糖和血壓控制穩定，惟病情隨後「急轉直下」。

但疫苗臨床事件評估專家委員會前日開會，共同召集人李卓廣卻指死者糖尿病及血壓控制得不好，其上壓及下壓高至190及130。

傳媒昨在疫情記者會多番追問，為何死者病情出現兩個版本及是否涉及隱瞞。醫院管理局總行政經理劉家獻回應時稱：「真係唔好意思，我冇能力答到，當晚伊院同事企出來時，究竟佢根據啲咩去講呢樣嘢（血糖及血壓控制穩定），但我覺得一定有佢嘅原因。」又指「每個人都有一啲事實講咗，希望大定畀啲耐性，因為死因庭會研訊」。

醫生促伊院交代有否疏忽

有心臟科專科醫生指伊院日前交代男子病情時，從沒提及他有嚴重冠心病及心肌梗塞。伊院有提供24小時通波仔，伊院必須交代當時有否發現病人有心肌梗塞及有否做心電圖及通波仔，「如果冇通波仔，係唔係有疏忽？」該醫生指接種疫苗是想刺激免疫反應，引發白血球，有可能會導致膽固醇斑塊破損致心肌梗塞。