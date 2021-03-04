政府推出的「安心出行」應用程式，早前公佈錄得逾269萬次下載，網民卻發現程式在多個中美洲及太平洲島國的Google應用程式商店的熱門排行榜名列第一位，質疑有人在偏遠國家買下載量「刷排行榜」；政府事後公佈下載數字，稱多個遭質疑的國家的「安心出行」下載量均為0，「篤數」指控頓成羅生門。《蘋果》進一步調查發現，「安心出行」上周幾乎在所有人口少於60萬的國家均排熱門，現象連專家都無法解釋，但掌握機密演算法的Google至今都拒絕回應。

早前有網民在討論區張貼外國的App分析工具「Appfigures」數據，顯示Android版「安心出行」自今年2月中起，竟在海外16個國家的Google應用程式商店（Google Play）的「健康與健身」分類熱門排名第一位，這些國家包括伯利茲、巴哈馬、百慕達、開曼群島、尼日爾、巴布亞新幾內亞等中美洲、西非國家及太平洲島國等，遂質疑有人曾為「安心出行」購買下載量「刷排行榜」。

政府資訊科技總監辦公室在上周公開否認指控，否認有為「安心出行」「付費刷榜」，也沒購買任何網上廣告。資科辦又公開程式的下載量及地區分佈，逾269萬次下載中，高達97%（即逾261萬次）來自香港的應用程式商店；多個被指排名第一位、有「刷榜」嫌疑的國家，例如伯利茲、巴哈馬、開曼群島等，下載量全數為0次。

記者根據Appfigures的數據，逐一登入涉事的中美洲、太平洲島國的Google應用程式商店查證，發現「安心出行」在上周（2月23日）的確曾衝上當地「健康與健身」分類的熱門排名第一位，在爆出「篤數」質疑後，近日才逐步回落至49位；多國排行升降的波幅、時間幾乎完全一致。

不過除了Appfigures顯示的國家，記者進一步發現，幾乎所有人口少於60萬人的50多個小國，上周都出現「安心出行」登上當地Google商店熱門首位的情況，當中包括梵帝岡、格陵蘭、列支敦士登、瓦魯瓦圖等；其他人口介乎60萬至100萬的國家，亦有部份出現相同情況。

香港無線科技商會執行委員會委員容志偉解釋，熱門首位不一定要有大量下載，人口越少的地區，越容易「刷」上排行榜第一，「例如啲島國，可能得3個人下載過健康App，只要其中兩個係下載安心出行，已經排到第一。」

對於「安心出行」在多個國家的應用程式商店衝上首位，政府公佈的數據卻顯示程式在當地下載量為0次。容志偉稱，按業界一貫認知，零下載的程式不可能登上該區排行榜，他估計事件有幾個可能性，其一是政府公佈的下載數據有誤；其二是政府公佈的「下載量」，其實是指用戶下載程式後繼續使用的數量，「即係有外國人唔小心下載咗（安心出行），又好快delete返，就唔包括在內。」

容續指，第三個可能是與Google的排名演算法有關，即Google主動將「安心出行」推上各海外程式商店的排行榜首位。他指現階段難以證實事件成因，也無法確認是否有人付費刷榜，「只有Google先證實到⋯⋯不過演算法從來都係商業機密，無公開過。」

Google商店的排行演算法向來是機密，Google官網亦只曾粗略描述熱門排行榜（top charts）是受程式的「熱門程度（popularity）」影響，但同時亦會考慮其他因素；因此除了「搜尋器最佳化（search engine optimization，SEO）」外，業界亦發展出「程式商店最佳化（app store optimization，ASO）」的服務，透過改善程式的展示，爭取在程式商店中有更佳展示位置。

就「安心出行」在小國出現零下載仍上熱門的情況，《蘋果》自上周起向Google查詢原因、是否與其演算法有關等問題，但至今仍未獲任何回覆。

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