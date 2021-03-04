【本報訊】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨指出，目前未能完全排除63歲接種科興疫苗後死亡的男子，與接種疫苗無間接關係，要待全面解剖和化驗報告有結果，才能確認。有心臟科專科醫生認為，不排除個案與接種疫苗有間接關係，若接種者有心臟病，身體狀況欠佳，接種時緊張等，均可能對身體造成一定壓力，有機會誘發潛在疾病。

專科醫生：緊張可誘發心臟病

孔繁毅昨於電台節目表示，全面解剖和化驗報告需時一至兩個星期，之後專家委員會再開會總結因果關係。他確定死者致命原因是與冠心病和急性心肌梗塞等有關，與接種疫苗沒有直接關係，但認同「沒有直接因果關係」與「相關性」之間存在差異，目前未能百分百排除事件與接種疫苗無間接關係。

港大醫學院內科學系教授蕭頌華指出，判斷該宗死亡個案與疫苗有否「間接」關係，其中一個關鍵是病人何時開始出現心血管嚴重栓塞，若是不久前栓塞，則與急性心肌梗塞關係較大；若早已栓塞，則較大機會是慢性心血管疾病，「意義上可以好唔同」。心臟科專科醫生張誠謙則表示，另一關鍵是死者的心臟情況在打針前後有否變化，該些變化或能透過醫院抽血的肌酵素指數、心電圖及X光片等，窺見一二。

心臟科專科醫生黃品立相信，不排除個案與接種疫苗有間接關係，若接種者患有心臟病，身體狀況欠佳，例如膽固醇及血壓等控制得不好，打針時出現緊張，對身體造成一定壓力，有機會誘發潛在疾病。

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權表示，已有心理準備個別市民接種後有較嚴重反應，會按同一原則處理每宗個案。

政府昨公佈前日一名47歲有血壓高病歷的男子到中央圖書館接種後，出現左上肢麻痺，被送往律敦治醫院，毋須留醫。