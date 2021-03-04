【本報訊】47子經過四日保釋聆訊，被告由代表律師或親身上陣陳辭，說之以情動之以理，嘗試說服總裁判官蘇惠德批准保釋申請，最終47人中只有15人成功取得保釋，惟如此結果引來質疑，由於蘇惠德未有解釋其裁決理由，不少網民質疑難以理解當中的「準則」。

有親建制派傳媒曾放風，以相關人士曾否簽署墨落無悔聲明作劃線，判斷其是否支持「攬炒」，以至作為DQ的理據，惟現時15名獲批保釋的被告，當中13人曾出現在當中的聯署帖文，故當日他們是否支持「攬炒」，並非蘇惠德的標準之一。

公民黨前成員 僅楊岳橋被拒保

聆訊過程中多名被告提出願意接受嚴苛保釋條件，但下場不盡相同。從被告職業分析，共八名本身是區議員的被告獲批保釋，但另外15名區議員保釋被拒；同樣報稱無業，吳政亨、毛孟靜、朱凱廸、何桂藍、陳志全及梁國雄均被拒保，民主黨黃碧雲卻又獲批；大律師劉偉聰成功獲保，同為大狀的楊岳橋卻失敗而回。阿布泰國生活百貨創辦人林景楠及一日三餐老闆譚文豪均報稱商人，雙雙申請成功。

政黨背景又如何？公民黨四名成員被控，聆訊期間全數退黨，卻未能一同獲保，李予信、譚文豪及郭家麒成功，但前黨魁楊岳橋失敗；民主黨當日沒簽署墨落無悔，結果黃碧雲暫逃出生天，林卓廷、尹兆堅跟本身被還柙的胡志偉都申請失敗。不過，民協兩子施德來跟何啟明一同獲得保釋，相反社民連的梁國雄及岑子杰未能成功。

能否獲批保釋似乎跟政治光譜無關，多名被視為溫和民主派未見成功，相反有抗爭派獲蘇惠德「大發慈悲」，有網民不諱言，討論有關標準意義不大，反而擔心律政司提出上訴後，最終上級法院會把現時成功保釋的被告申請駁回，47人最後都要以無罪之身長時間失去自由。