【本報訊】因違反保就業計劃需向政府「回水」的香港航空，再向員工開刀，續推無薪假4.0，各職級的地勤由下月至6月，每月要放最多四天無薪假。工會批評新一份財政預算案盲推出電子消費券，漠視受失業或受無薪假影響的僱員，「不理民間水深火熱」。

疫情去年初爆發後，港航推多輪無薪假措施，對上一輪由去年11月至今年3月。港航再發內部通告，由下月起至6月，續推新一輪自願性無薪假措施，以香港為基地的地勤及後勤員工，主管級或以下員工每月需放無薪假二至四日，相當於減薪5%至15%，視乎職級而定，與對上一輪無薪假相若。

工會︰預算案不理民間水深火熱

有受影響的港航員工表示，疫潮持續，復飛無期，港航沒有收入，料會延續無薪假措施，惟有逆來順受。他指，雖然變相減薪，但尚算輕微，至少保住份工，「算啦，合埋眼就過」。

職工盟統籌幹事王宇來指出，全球航空業受武肺疫情重創，營運極之困難，且經濟復蘇無期，航空公司續推無薪假非意料之外。但他批評，在疫症打擊和失業率高企下，新一份財政預算案只盲目推出電子消費券，不但未能解決市民燃眉之急，更漠視失業人士、開工不足或被迫放無薪假的打工仔，沒有任何援助，「只顧政治鬥爭，不理民間水深火熱」。

受疫情影響，港航去年2月裁員400人，去年底保就業計劃結束後，再裁多250人。保就業計劃資料顯示，港航於兩期計劃合共獲批逾1.54億元工資補貼，去年6至11月承諾聘用2,940名受薪僱員。惟港航被揭發違反承諾，未有將工資補貼用於支付員工薪酬，在申第二輪資助時被罰款。