47名參與民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權，其中15人昨獲准保釋，惟國安法指定法官蘇惠德的決定迅即遭律政司申請覆核，按例15人須繼續還柙。事情今日峯迴路轉，律政司放棄就其中4人的保釋提出覆核。對於律政司的反覆無常，有大狀估計律政司應該一早收到「上頭」下達的「死命令」，務求首先「一個都唔畀走」，然後爭取時間，利用昨晚消化蘇官的判令，研究是否有足夠理據。有大狀更相信，覆核與否決定權不在律政司，而是「返去問咗西環大佬郁唔郁好」的結果。

本案其中15被告昨晚獲國《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德批准保釋，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定，按照第9I條，15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。惟律政司今突然放棄追擊其中4人，包括林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆。蘇官傍晚開庭，重新提醒四人擔保條件，各人隨即可保釋外出候訊。

有大狀相信，律政司內「冇人有power話事」，而「話事人」則會參考社會反應與「少少民情」，以決定是否繼續追擊。他估計，律政司應該一早接到「上頭」下達的「死命令」，無論如何，只要有一個被告獲准保釋，也要提出覆核，務求「一個都唔畀走」，然後爭取時間利用昨晚消化蘇官的判令，研究是否有足夠理據，最後才決定放過其中4人。

無獨有偶，另一位大狀亦認為有關《國安法》的案件，律政司「揸唔到主意」，亦「唔敢孭」，就算是拘捕，「幾時要拉邊個」，亦「唔係律政司advise police去做」，故相信昨晚總裁判官蘇惠德宣佈批准其中15人保釋時，律政司代表只能提出覆核，並趁昨晚徵詢「西環大佬」指示，最終決定放當中四人一馬。

不過，亦有較資深的大律師認為，即使律政司「彈弓手」，「亦唔怪得佢」，因為律政司必定會解釋，現時的決定是經過審慎考慮，或者重新研究資料而得出來的結果，「大把理由可以講」。

律政司強調依法執行決定 不能接受惡意攻擊

有輿論批評律政司追擊本獲保釋的被告，又指今次聆訊安排混亂，加上沒有分案處理，提堂連續進行了整整4天，更一度審理至凌晨2時，導致被告長時間留在法庭，未能梳洗及休息。而且礙於《刑事訴訟程序條例》第9P條所限，傳媒未能報道保釋聆訊內容。辯方一度向法官爭取放寬限制，惟律政司反對，法官亦拒絕。

律政司今日發表聲明，回應就保釋決定提出的覆核申請，重申根據《刑事訴訟程序條例》第9H條，律政司司長可向法官申請覆核准予保釋的決定；而按照第9I條，當律政司司長述明擬根據第9H條申請覆核保釋決定，則裁判官須命令將該人羈留扣押並帶到法官席前。

律政司又謂，一般而言，被捕者被落案起訴和拘留後，必須在切實可行的情況下盡快出席聆訊。若被告在同一宗案件被起訴，按程序必須由同一名裁判官審理。另外，保釋申請屬內庭公開聆訊，但報道保釋法律程序時，必須遵守第9P條。

律政司表示，發表聲明是指出檢控程序的一般原則，聲明並沒有對尚在進行司法程序的案件加以評論。對於有人惡意攻擊律政司依法執行的決定，律政司表示有關行徑絕不能接受，同時亦提醒社會人士不適宜評論司法程序尚在進行的案件。

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