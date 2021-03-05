男子唐英傑去年7.1駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，涉在灣仔撞向警察，被控違反港區國安法的煽動分裂國家和恐怖活動罪，提堂後一直還柙，案件將於高等法院審理，並已排期於今年6月23日開審，預計審理15天，成為本港首宗開審的國安法案件。

被告唐英傑（23歲）被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。律政司司長鄭若驊今年2月初去信辯方律師團隊，告知將反對唐英傑一案設有陪審團，理由是擔心「陪審員個人和其家人安全」。

現時高院已知指定法官共有四位

根據港區國安法第46條，律政司長可基於保護國家秘密、案件有涉外因素，或保障陪審員及其家人安全等理由下，發出證書指示相關訴訟毋須設陪審團；條文亦訂明，一旦律政司長發出證書，高院原訟庭應在沒陪審團情況下審訊，改由三名法官組成審判庭。

現時已知的高院國安法指定法官有四位，分別是周家明、李運騰、彭寶琴及杜麗冰。

未知本案會否閉門審訊

而根據港區國安法第41條，審判應當公開進行，但若涉及國家秘密、公共秩序等情形不宜公開審理的話，禁止新聞界和公眾旁聽全部或部份審理程序。惟現時未知本案會否閉門審理。

被告現時面對的第一項控罪為煽動他人分裂國家罪，違反港版國安法第20及21條，指他於7月1日在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道交界，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

第二項控罪為恐怖活動罪，違反港版國安法第24條。詳情指被告於7月1日在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道交界，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力或以其他危險方法嚴重危害公眾安全。

港區國安法規定，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施分裂國家，情節嚴重可處5年以上、10年以下有期徒刑；情節較輕，可處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。

至於恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失者，可處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；其他情形，可處3年以上、10年以下有期徒刑。

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