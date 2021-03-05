舞台劇導演兼演員黃嘉威自2014年起，4年間藉詞為韓國網站拍攝少女照，先後誘騙4名在網上社交平台認識的女童到賓館拍裸照，其間以教攞甫士為名，伺機對她們上下其手，包括聲稱要以「男友角度」拍攝摸胸照片，又曾施用性玩具，並要求女方為他口交和手淫，甚至性交。被告被捕後，遭搜出電腦和手機內藏逾3,000幅淫照和25段影片。黃今在高等法院承認非法性交等18罪，繼續還柙至本月25日，等候事主創傷報告及被告心理及精神科報告判刑。

被告黃嘉威（39歲）承認8項非禮、6項製作兒童色情物品、1項意圖製作兒童色情物品、1項與16歲以下兒童非法性交，以及2項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為罪。涉案女童共4人，年齡介乎13至15歲。

朋友對被告犯案感震驚 婉惜前途就此盡毀

辯方求情時指，被告大學畢業，2007至2018年間曾任演員，之後轉為擔任導演和製片，亦在中學任教話劇，當時月入4.5萬元。辯方呈上109封由家人、朋友和義工團義工撰寫的求情信，指被告在朋友眼中是對社會有貢獻的好人，會利用個人專長幫助別人。朋友對於被告犯案無不感到震驚，並婉惜其前途就此盡毀。

大狀稱，被告已受教訓，並作反省，認罪顯示悔意，讓事主免於出庭作供，節省法庭時間，冀獲多於三分一的量刑折扣。

被告每次都在網上社交平台尋找獵物。案情透露，女童A於2014年初認識被告，當時她只有13歲。被告自稱是著名攝影師，A及後答應做他的模特兒。同年7月，A應被告要求，到荃灣一間賓館拍照。惟只影了數張相，被告便要A改穿他帶來的性感內衣，露出乳房和下體，並教A擺出性感甫士。

被告又將A蒙眼，要A為他口交。A不答允，被告遂捉住A的手，摸他的陽具。A終在不情願下為被告口交，直至被告在她口中射精。約一個月後，被告再遊說A拍照，A拒絕。被告承諾照片不會外流，A不敵被告纏擾，終於答應，見面後再一次為他口交，當時她14歲。

同樣的事情後來還發生過兩次，A習以為常，沒再反抗，並為他口交至射精。其間被告曾用震蛋刺激A的下體。

以女童曾與男友上床為由要求性交 女童答應

直至A將近16歲，被告得知她與男友曾經上床，他亦要求與A性交，A同意。之後每隔約一個月，二人都會上床。A後來被男友發現與被告之間的往來訊息，於是向男友坦白，事件報警處理。被告2018年8月遭拘捕。

警方調查期間，在被告家中的電腦和手機內發現多段淫褻影片和相片。除了A外，案件亦牽涉另外三名女童。

其中女童C在15歲時認識被告，當時是2014年11月。C遭被告遊說拍「大膽照」，她因抵受不了被告的壓力而同意，其間遭被告上下其手。被告後來於2015年與2018年仍找她見面，但都被她拒絕。

女童B則於2017年認識被告，被告當時聲稱會支付1,000元，尋找模特兒拍照。翌年3月，B同意並相約被告於九龍塘某賓館見面，當時她15歲。被告照辦煮碗，遊說B穿上露出乳房和下體的內衣擺出性感甫士拍照，其間被告觸摸B的胸脯和臀部。惟被告拍照後卻推說不夠錢，只付她500元。

答應報酬一萬 男友視角拍攝5小時最終只付200

二人在2018年4月和6月亦有見面， 二人擁抱、親吻和性交，惟B不知過程遭被告設置的隱藏鏡頭拍下。6月那一次，B因天氣熱前往洗澡，卻發現被告在房中裝了兩部錄影機，大感可疑下離開。而該次被告已拍下與B在床上「按摩」下體的片段。

女童D於2018年6月認識被告。被告以替韓國少女網站找模特兒為名，邀請D拍照，又謂網站僅保存相片1個月便會銷毀、香港人不會看到，遊說D擔任模特兒。被告還向D傳送其他女童的裸照以「教導」她擺甫士，要她模仿動作拍裸照傳給他。D照辦。

翌月二人見面拍照，其間二人共浴，被告摸D乳房，聲稱要以「男友角度」拍攝。雖然被告最初聲稱D最高可獲1萬元報酬，惟5個小時拍攝完成後，D僅獲200元。

【案件編號：HCCC237/20】

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