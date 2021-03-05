前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審。另一名證人H出庭作供，自言當晚亦是西鐵乘客，憶述列車開門後，月台上一名女子稱樓下大堂有白衣人打人，並謂不要穿黑衣下去，如要落大堂可向她索取衣服更換。H未有換衫，到大堂看見閘外非付費區近F出口處有一群白衣人叫囂咆哮，又不停向閘內掟雜物，並以粗言穢語恐嚇和威脅閘內乘客不可出閘謂：「出嚟就打死你！試下出嚟吖！」白衣人亦有揮動武器阻礙閘內乘客出閘，並試圖用武器拍打閘內市民。

H供稱，現場聚集的約30名白衣人，對閘內及閘外市民均有施襲，武器包括藤條、繫上中國國旗的藤條、搭棚竹、注滿水的水樽等，亦有類似鐵通的金屬硬物，其中搭棚竹和藤條長約60厘米至1米。當時閘內約有30至100人，以他所見，至少5至6人遇襲受傷，有人被打穿頭流血，用手按住前額。閘外亦有大約10人遇襲，白衣人又曾在G出口附近用藤條追打市民。

H續指，其後約50至100名白衣人衝入閘內付費區追打乘客，他與其他人想逃往月台及衝入車廂離開，其間一名男子在扶手電梯上了一兩級位置跌低，隨即被6至8名白衣人不停攻擊，打中後腦、背部及腳。H想拉走墮地男子，自己亦被打了幾秒。他清楚記得被木棍打了後尾枕一下。他記得當時扶手電梯已停止運作。

H與群眾及墮地男子之後逃往月台，他憶述白衣人起初並沒有追上月台，隔了一會才在月台現身，但H不清楚隔了多久。

及後H與墮地男子一起走進列車，整卡車廂內約有50人。白衣人隨後衝上月台施襲，在車門前不斷揮動長形武器，當中包括鐵棍、竹枝、藤條及繫著國旗的木條。有乘客撐開縮骨遮抵擋攻擊，「佢哋打得好大力，啲遮好脆弱，畀佢哋打幾下就爛」。

襲擊維持了10至15分鐘，有6至8名白衣人輪替攻擊，H的右手指背被藤條打中。其間有白衣人恐嚇謂：「唔好再入嚟元朗呀！」他解釋車廂當時已擠滿人，自己距離車門只有半米至一米。他眼見周圍有十幾名乘客被打中，頭部和手部流血。

控方播放證人K在車廂內所拍攝的片段，H確認當日他身處同一車廂。H憶述當時他位於乘客的前方位置，「我前面有1至2個人用遮擋，有時就我最前」。H指他把雨傘借給其他人作抵擋，所以當下只能用手擋。

控方指，片段中隱約聽見小孩的哭聲，H確認車廂內有小孩，但未能確定有多少名。聆訊下周一繼續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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