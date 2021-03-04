【本報訊】食環署助理小販管理主任趁晚飯休息時，從紅磡工作地點返回前僱主位於油麻地的辦公室，利用擅自複製的後備匙開門入內，偷取有風水用途的400元利是。主任昨承認爆竊罪，辯稱當時打算歸還鎖匙，一時貪心才犯案，惟說法不獲法官接納，終被判監15個月。

官不信一時貪心

被告陳鍾波（31歲）於2014年至18年間在油麻地彌敦道430號彌敦商務大廈羅杰斯環球（香港）有限公司工作，其後轉至政府。他於去年7月24日闖入舊公司，被閉路電視拍下，最終被捕。

辯方求情透露，被告在內地出生後不久便移居來港，被捕時任職食環署助理小販管理主任，月入2.1萬元；他是家庭經濟支柱，需照顧患高血壓的母親，定罪可能令他失去食環署工作。辯方解釋指被告離職時忘記交還後備匙，當日打算回舊公司交還，因一時貪心才偷利是，又呈上前僱主對被告讚譽有加的求情信。

法官勞潔儀（圖）判刑指，被告於下午6時許進入大廈，不是正常辦公時間；亦沒證據顯示被告相約前同事交還鎖匙；且被告所偷的利是放在的金色蘋果形盒內，若不打開盒，是不知內有利是。勞官質疑，若被告交還後備匙又如何鎖門離開，拒接納被告的說法；惟考慮被告有良好品格，重犯機會低，涉案金額小，且犯案沒有使用工具，亦非經精密計劃，判他入獄15個月。

案件編號：DCCC952/20