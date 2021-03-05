5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐。他們的親父及繼母被控謀殺等罪，案件今於高等法院續審。控方今向陪審員讀出承認事實，指幼稚園老師發現女童身體遍佈瘀青、血迹及被毆打的傷痕，遂向繼母查問原由。繼母指女童不聽話，才會採取體罰；校方警告她停手，親父卻替女童申請退學。警方得知女童死訊後，拘捕其親父繼母。繼母於警誡下推卸指「唔關我事」，並謂女童傷勢是由親父造成。

本案30歲首被告為女童Z及男童X的父親，同齡次被告則是兩童的繼母，至於57歲第三被告則是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺罪。第三被告則否認四項虐兒罪、即於上述日子虐待5歲的女童Z及8歲的男童X。

根據控方早前讀出的指控，X及Z於舊居時生活愉快，得到關懷及照顧；惟兩童於2017年8月10日與繼母及親父遷進「哎吔外婆」的住所後，遭多次虐打及體罰，亦沒有飽飯吃。

哭著回校常要求更多食物 身上多處傷勢

根據各被告的承認事實，Z遷進新居約一個月後，被幼稚園老師發現她偶爾哭著回校，又常常要求更多食物。及後老師更發現Z的手掌與手肘紅腫，前臂、後腰、大腿及臀部等有打痕。繼母於查問下承認曾打Z，因為Z不能照顧自己，被罰站時又失禁。

同月繼母送Z到幼稚園時，告訴老師指Z因頭部撞到櫃子，導致頭部擦損及瘀傷。而Z嘴上的血迹是因嘴唇太乾燥，臉上的紅點則是因哭喊導致。另外，她正在換牙，所以才會缺了一隻牙。其後Z斷續數日沒有上學，有天Z上學時被校長發現臉上有大片瘀青，校長續問繼母原由，繼母回答指是Z自己跌倒。

同日另外兩名老師亦就Z的傷痕查問繼母，繼母表示親父曾以藤條打地下以懲戒Z的不負責任，惟藤條卻誤中Z的腳板，Z因罰企而沒有午睡。校方嚴重警告繼母不要再體罰Z，亦表明會密切監察。自此，Z的性情大變，變得沈默，拒絕回答老師有關她生活狀況的問題。

Z於舊居時甚少缺席幼稚園，但遷至新居後經常缺課。繼母謊稱Z需回內地出席喪禮，惟入境事務處顯示Z一直留在香港。親父於2017年11月通知校方，由於校方過於溺愛Z，申請讓Z停學兩個月，他會親自在家中教導Z。校方建議可讓Z上早課等，均遭親父拒絕。

女童繼母：阿sir，唔關我事，啲傷勢我老公打嘅

校方續對親父指，若Z停學逾一個月，要向教育局報告事件，Z將難以得到學費資助。親父表示會與繼母商討事件，其後卻以各種藉口敷衍校方，最終更申請讓Z停學。其間校方嘗試親自與Z聯絡，但被繼母拒絕。

親父於2018年1月6日發現Z在家中暈倒，立即報警求助。其後救護員到場，發現Z倒臥於客廳，失去知覺及反應。Z當時身穿尿片、臉部浮腫、小腿有瘀青，受傷部位沒被任何膠布遮掩及護理。當時三名被告、X及繼母女兒Y均在家中。

繼母曾向救護員表示Z有行為問題，撞傷身體及不願意上學。Z被送往醫院後證實死亡，警員得知Z身上有非意外造成的傷痕後，查問親父。親父指當Z不聽話時，會以藤條打她手腳；而Z亦不時會將頭部撞向大門及地下。

親父又指Z兩日前曾撞傷頭部，而部份傷勢是Z自殘所致，他有護理Z的傷口，但沒有帶她求醫。警方隨即拘捕親父及繼母。親父於警誡下表示「我只係用藤條打過佢」，繼母則指「阿sir，唔關我事，啲傷勢我老公打嘅」。

【案件編號：HCCC28/20】

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