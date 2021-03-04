【本報訊】犯人欄47張熟悉臉孔，臉上或見風霜、或見稚嫩，眼神也許堅定、也許迷惘，他們的法律代表不好受，眼前盡是戰友及摯友、徒弟與師傅，昔日同席、今被隔離，命運將這些人換個身份再相連，有律師代表直言被告是相識好友，令他們壓力更大、更難捱。

本身是民協成員兼區議員的兩名律師黃虹銘及廖成利，以及大律師梁漢祺均是黨友施德來及何啟明的律師代表團隊成員及辯護律師。公民黨主席、資深大律師梁家傑以及公民黨秘書長、大律師梁嘉善本來也是公民黨四名前成員的代表，梁家傑被辭退前一直為四人陳詞。民主黨前主席何俊仁也有協助黨友林卓廷、尹兆堅及黃碧雲等人。

陳詞不禁哽咽

丈夫為工黨前秘書長譚駿賢的大律師黃瑞紅，為據報退出工黨的吳敏兒補充陳詞時幾度哽咽，在其背後被告欄的也泣不成聲。傘運學生領袖之一梁麗幗昨晨現身西九龍裁判法院，據知梁麗幗是今次被告律師團隊成員之一。

有律師代表直言難捱，被告是朋友，壓力更大。代表毛孟靜的吳宗鑾日前感懷，犯人欄很多是熟悉臉孔，「我嘗試着一一和她、他們交換眼神。不是很成功。情緒起伏但別人應該看不出來」。留言支持如泉湧，鄭宇碩叫大家一起撐，也有人自勉：「已經習慣自己走入犯人欄，既來之則安之。但目送朋友走入受拘禁地方，門被關上一刻，有一段時間不能夠拍背打氣，就忍不住眼淚。」這是8.18非法集結案被告何秀蘭。並肩作戰多年，今日過後，何時才能再聚？