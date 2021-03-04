「醫生，我覺得我最近呢半年病情無乜進展，我最初嚟睇你嘅時候，頭一、兩個月，好得比較快，之後都有進步，但係由大概半年開始，病情好似無再好落去喇，你可唔可以幫吓我呀……」覆診時，P跟醫生說。

醫生聽到後，覺得很奇怪，P最初是因為焦慮症而求診，其實P的焦慮症已有十多年，之前試過斷斷續續的服藥，但因為沒有恒心，「食吓停吓」，所以一直沒有根治，大概一年前，P下定決心，今次服用的藥物，無論時間和份量都足夠，所以從半年前開始，P已經沒有半夜醒來，頭痛消失了，胃口也回復正常，無故不開心或緊張的情緒也好了，有心機工作，以前沒有細藝，現在也開始培養新的興趣，所以，其實可以說，P的焦慮症已經完全康復過來，所以醫生要P舉一個例子，看看病情無進展到底是甚麼意思。

「例如我去飲喜酒，有啲朋友明明係識，但係好似講兩句，敷衍一下就算，我覺得佢哋好似唔尊重我囉，咁我返到屋企就會諗好多，返工嘅時候就無嘢，又或者我會專登去睇電視等自己唔使諗，但係如果我無嘢做一坐低落嚟，我又會諗返呢啲經歷……」

「哦，咁你呢啲其實唔係病情喎，係性格先啱，會唔會係擺唔得低，又或者係一種執着呢？」醫生說。

醫生跟P解釋，其實他的病情已經完全康復，P所指的，其實是性格的問題，焦慮症可以服藥醫治，但藥物不能改變性格，所以醫生跟P解釋，第一，不用擔心病情未康復，第二，要留意自己性格的問題，需要慢慢一點一點「執」，雖然不可能短時間內改變過來，不過如果有決心的話，這些「壞習慣」，其實可以改掉。每次出現這些想法時，可以跟自己分析一下，看看究竟事情是否真的那麼嚴重，可否用一個較正面的方法去理解，如果能夠經常這樣做，很多時候以往的執着和不願意放低的性格，便能慢慢糾正過來。

「我都明㗎，其實我呢個病都係因為性格引起，如果我呢個性格唔改，始終第日都仲會有問題。」

醫生很高興P明白這個道理， P能夠看到病情和性格的關係，又願意改變的話，他的情緒病才能夠徹底根治。

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李德誠 精神科專科醫生