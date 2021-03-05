全國人大副委員長王晨今日表明，會以「決定加立法」方式修改《基本法》附件一和附件二，以「完善」香港選舉制度後，不同媒體對具體如何修改有不同說法。網媒《香港01》指，變成90席的立法會中，翻閹的選委會議席佔40席，一向被譏為小圈子的功能組別將會減少至30席，市民投票選出的直選議席淪落至20席。不過無綫新聞引述的消息則指，選委會、功能組別和直選各有30席。

香港01：選委會議席佔近半數達40席 直選減至20席

《香港01》引述「可靠消息」指，將來立法會的90席中，選委會議席佔近半數達40席；現時有35席的直選議席則大減至20席，同時現行的5大選舉會被分拆成10個選區，沿用多年的比例代表制就會變成雙議席單票制；至於目前有35個的功能組別議席，當中實行了不到10年的5個超級區議會席，全部遭到取締。

特首選委會方面，《香港01》的「可靠消息」指，會由現時的1,200人會增至1,500人；不過區議員互選產生的117席將會消失，取而代之是加入港區全國政協、全國工商聯、青聯、婦聯等親中組織，而1,500人會分成5大界別，每個界別300人。

無綫新聞：選委會、功能組別和直選各30席

不過無綫新聞則有另一說法，指「中央建議」立法會的90個議席，由選委會、功能組別和直選均分，各有30席，選委會的議席由選委互選產生，同時，選委將具備提名參選人角逐直選或功能組別的能力，至於90席最終如何分佈，無綫報道指北京會聽港府意見。

陳祖為斥中共言而無信：歷史會記住

雖然90席如何分佈未有正式公佈，但北京已執意由上而下「完善」香港選舉制度。香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為透過Facebook發文，指根據1994年3月18日的《人民日報》報道，時任港澳事務主任魯平在記者招待會指出 ，「至於第三屆（2007） 以後立法機關怎麼組成，將來完全由香港自己決定，只要有三分之二立法會議員通過，行政長官同意，報全國人大常委會備案就可以，不必要中央政府同意。將來香港如何發展民主，完全是香港自治權範圍內的事，中央政府不會干涉」。

陳祖為批評，如今北京不但不讓港人自己決定立法會的組成方法，並且繞過立法會，直接強加倒退了24年的制度於香港身上，斥責這是「A broken promise」，強調「言而無信，歷史會記住的」。

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