P是一名設計師，他有一位善解人意的太太和一個聰明伶俐的女兒，憑着他的努力，P在公司已晉升到一個高級的職位。表面上事事順利、羨煞旁人。

但是最近由於疫情的關係，經濟下滑，公司也開始裁員，P漸漸發覺開始失眠。他11時上床睡覺，但是就一路睡不着，腦裏充滿着對前景的焦慮與徬徨：若然失業，阿女仲夠唔夠錢繼續讀國際學校呢？太太可能又要再出來工作了吧？如果冇錢供樓，我層樓會唔會俾銀行收返㗎？……由於我們解決問題的能力並不會因為夜深而轉強，於是P一路掙扎着，也找不出答案。他的腎上腺素（adrenaline）隨之上升，企圖幫助他迎接困難和挑戰，但亦導致他更難入睡，失眠也變得越來越嚴重。（腎上腺素是身體的一種荷爾蒙，用作幫助人體應對困難或危難 。例如當我們遇上一頭兇殘的狼狗，而牠又向我們襲擊時，我們體內的腎上腺素就會上升，令到我們血壓升高，肌肉爆炸力增強，以達到可以跟狼狗一拼死活或是逃跑的目標。）

除此以外，P亦發覺自己對清潔越來越執着，洗手的次數也越來越頻密，一天內的洗手次數達到50次以上，而且洗澡的時間亦顯著的延長，往往在浴室要逗留一小時才可以完成洗澡，因此日常生活大受影響。

強迫症（Obsessive Compulsive Disorder）是一種臨床常見的情緒疾病，大約每五十個人之中，就有一個人會在一生中的某些時候經歷強迫症。成因主要是遺傳因素、腦內傳導物質（如血清素）失衡和環境壓力因素等等。治療方法主要是藥物治療用以調節腦內的血清素，心理治療如認知行為治療、壓力處理和失眠的正確處理等。經過治療後，P慢慢康復，雖然最終他的公司真的倒閉了，但P很快便已經找到一份更好的工作，他的女兒和太太亦相當開心，我望出窗外，天空一片蔚藍。

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林煒 精神科專科醫生