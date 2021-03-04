甚麼是甲狀腺結節？

甲狀腺結節（thyroid nodule）是甲狀腺內出現腫塊。甲狀腺結節可以有二類病理。第一類是良性結節：增生結節，囊腫或腺瘤 ；第二類是惡性腫瘤：最常見是乳頭狀癌（papillary carcinoma）和濾泡狀癌（follicular carcinoma）。甲狀腺結節年紀越大越常見，20歲時已有20%人有結節，到50歲時大約五成人有結節。甲狀腺結節多數是良性，只有約1％結節是惡性腫瘤。

症狀

．小型甲狀腺結節是沒有症狀，大部份人不會發覺自己的頸部腫大。通常是在例行健康檢查或因為其他病況檢查時才被發現，尤其是超聲波頸部健康檢查。

．大型甲狀腺結節，病者會發覺自己的頸部腫大，有壓迫感，吞嚥時有異物感，嚴重者會呼吸困難。

．出血性囊腫（haemorrhagic cyst）由於囊腫內出血使囊腫會突然變大，病者會發覺自己的頸部突然腫大和疼痛。

．毒性濾泡狀腺瘤（toxic follicular adenoma）的患者除出現結節外，還有甲狀腺機能亢進的病徵。

．惡性腫瘤會有聲音嘶啞，淋巴結腫大，壓迫氣管會有呼吸困難。

診斷

最重要是要分辨它是良性還是惡性腫瘤。超聲波是最重要的檢驗，甲狀腺結節在超聲波檢查下的影像，如果結節有超低回音，不規則邊緣，微鈣化點，血管增多，穿越甲狀包膜，惡性的機會較大，要特別留意。

幼針抽細胞檢查 （fine needle aspiration cytology）是分辨甲狀腺結節良性或惡性最好的檢驗方式，超聲波導引下作細針吸引最為安全及準確，其準確性高達90%以上。如果細針吸引檢查是良性，仍可能是細針吸引未抽中惡性細胞，因此仍需定期追蹤，如果有臨床上的懷疑時，須再做細針吸引檢查。

治療

甲狀腺結節的治療方法，要綜合臨床症狀，超聲波和細胞檢查結果才能作出決定。

．小型良性結節：如果臨床症狀，超聲波和細針吸引檢查三項都是良性，小型結節，一般小於2.5厘米，只須定期超聲波監察追蹤，並不需要治療。

．大型良性結節：結節生長到約2.5厘米以上，會開始壓迫氣管或影響美觀。大型結節的臨床症狀，超聲波和細針吸引檢查雖都為良性，仍應手術治療。良性囊腫可以用酒精消融術（ethanol ablation）。良性增生或良性腫瘤可以用射頻消融術（radiofrequency ablation）。

．惡性腫瘤結節：如臨床症狀，超聲波或幼針抽細胞檢查的任何一項有懷疑是惡性腫瘤，都應該接受切除手術治療（thyroidectomy）。

袁寶榮 耳鼻喉科專科醫生