當日民主派總辭，建制派話自己一樣可以監察政府，之後發生一堆甩轆、唔熟開會規程嘢已經見晒報，八方唔使多講，之前財爺陳茂波公佈預算案，民意反應差，建制派大舉理應提出預算案問題，以示「做到嘢」，點知今年議員對預算案提問大縮水，少接近一半。

𠵱家立會民主派議員全面缺席，財委會下個月將審議《財政預算案》，按慣例議員會先提出大堆書面問題，咁剩返42名現任議員，又合共提出幾多條問題？答案係3,249條提問，比上年預算案嘅6,804條少近一半。

鼠王芬唔夠泰博多

咁又係邊個提出最多問題？原來又唔係建制派，而係熱血公民鄭松泰，佢共提出250條問題，不過都比過去幾年提出約1,000條問題稱冠嘅工黨張超雄，少咗逾七成。

咁建制派邊個提最多問題？就係繼泰博之後排第二嘅梁美芬，佢提出185條問題，之後排第三為醫學界陳沛然，之後先係馬逢國同民建聯柯創盛。

根據財委會主席陳健波提供嘅資料，過去五年議員就預算案提出問題數目維持係6,000至7,000條左右，過去四年提出最多書面問題嘅頭五名議員都係民主派議員。北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍剛剛先寫文話，北京搞愛國者治港，踢走民主派，但同樣唔係要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，而係「賢能的愛國者」，建制派咁嘅表現，唔知北京收唔收貨？

李八方