市建局宣佈，啟動土瓜灣土瓜灣道／榮光街發展計劃。項目位於土瓜灣道、啟明街和鴻福街一帶，涉約53個街號，總地盤面積6,590平方米，估計有560個業權受影響。市建局預計，重建後可提供約900個中小型住宅單位，並興建行人天橋接駁至對面的港鐵土瓜灣站，估計2032年完工。

料560個業權、830住戶及90地舖受影響

市建局先後已在土瓜灣以「小區模式」推展7個重建項目，包括庇利街／榮光街、鴻福街／啟明街、啟明街／榮光街等，今日啟動的土瓜灣道／榮光街項目，將毗連早前的7個重建項目。今次項目地盤呈T字，涉及土瓜灣道、馬頭圍道、啟明街、玉成街及鴻福街等約53個街號，總地盤面積約6,590平方米。

市建局指，現時玉成街、部份鴻福街及啟明街不少地方用作儲存貨物及停泊車輛，行人環境欠佳，建議重整有關道路，包括改善地面行人空間。市建局說，受重建影響的樓宇為8至15層高，建於1957至1974年之間，估計約560個業權、830個住戶及約90間地舖，今天起會派員到項目範圍內的樓宇，進行凍結人口調查。

將建行人天橋連接土瓜灣港鐵站

市建局說，項目重建後總樓面面積約5.5萬平方米，當中包括4.2萬平方米住宅樓面，可提供約900個約500平方呎的中小型住宅單位；另8,320平方米商業樓面、5,540平方米預留作政府、機構或社區用途。

市建局指，今次的項目將成為「小區」內的「重要板塊」，可加強「小區」的連接及暢達度，並改善當區的步行環境，提升行人安全及街道活力，包括興建橫跨土瓜灣道的行人天橋，連接日後的港鐵土瓜灣站出口；整條玉成街，以及部份鴻福街和啟明街將被重新規劃，期望可提供更多地面空間予行人享用及舉辦活動。

市建局指，項目預期2032年完工，將沿用「7年樓齡」作計算，向自住業主進行收購，下星期會向業主及租戶舉行簡報會。市建局將向城規會提交項目發展草圖。另外，市建局人員進行凍結人口調查前，須安裝市建局的「健康碼2.0」應用程式並佩戴連接程式的電子手環，記錄出入大廈時間。

暫無計劃做資助房屋或港人首置盤

市建局總經理（規劃及設計）黃知文指，項目暫無計劃做資助房屋或者「港人首置盤」，會先集中春田街「煥然懿居」二期及大坑西邨重建後的首置盤。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強則說，現階段難估計項目成本，又說局方會審慎理財，確保可負擔得到多個項目同時推展。

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