去年武漢肺炎始起之際，有醫護界發起罷工行動要求「封關救港」，但其後遭醫管局大規模清算。衞生事務委員會與教育事務委員會今（5日）舉行聯席會議，討論有關中大、港大及理大的醫學設施，建制派議員乘機批本港醫科生的「倫理道德」不達標，將「矛頭」指向醫管局及院校，要求加強學生醫學道德的培訓。

據文件指，政府已預留約200億元進行3間院校的醫療教學設施項目。中大申請於李卓敏基本醫學大樓的設施翻新工程，項目預算高達5,700萬元，並計劃於威爾斯親王醫院附近興建多用途教學大樓及學生住宿；港大則申請於沙宣道建造新教學大樓，項目預算為1億230萬元，目標同樣是本立法年度獲工務小組及財委會撥款。

張宇人：學術自由對法律冇凌駕性

民建聯葛珮帆稱，坊間較為關心各院校在「軟件」上的醫學道德教育，稱有不少前線醫護掛有政治色彩的飾品，甚至參與罷工，疑試圖透過政治凌駕專業。

她又指，有警察及家屬向她提出要求前往深圳求醫，「咁嘅情況對香港非常悲哀」。自由黨張宇人指，校方應教導醫學生不要因政見而罔顧市民健康，「言論自由、學術自由對法律冇凌駕性㗎，希望啲大學都同佢哋（學生）講講，都係為佢哋啲學生好」。

工聯會麥美娟更稱收過醫生訊息，指「全港醫生都唔會醫你㗎啦」，質疑為何政治可以凌駕於專業。

早前報道：

1.21 建制握撥款權 侵害中大自主

2.26 建制派威嚇否決 中大主動撤回14億科研大樓工程撥款申請

旅遊界姚思榮問保衞戰後維修開支 中大：不涉政府撥款

港大及中大均回覆指，校方一直有醫學道德的相關課程，並強調相當重視學生的醫學道德。港大李嘉誠醫學院發展及基建副院長陳應城表示，考試上亦會有關醫學道德的題目，校方會嚴正檢視課程的細節。

中大醫學院副院長（發展）趙慧君則提到，中大每年都會舉行新生白袍典禮，所有醫學生入學時須宣誓恪守專業，另外亦會設有個案實踐，並考慮將社會議題相關元素納入課程。

旅遊界姚思榮問及，2019年的「中大保衞戰」後的維修開支，中大校園發展處處長馮少文指，相關維修費為5,000萬，7成半開支用作購入校巴，費用全由校方負責，並不涉及政府撥款；又指用作支持校園內的翻新維修工程開支為大學經常性開支，規模只限500萬元。

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