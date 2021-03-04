本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情再有緩和趨勢，昨日（4日）回落至9宗確診，是繼2月18日後再度單日單位數確診，其中6宗是本地感染，僅1宗沒有源頭，為深水埗鴻福大樓男保安；初步確診則少於10宗。在本地個案當中，尖沙嘴K11 MUSEA Cartier多1名員工染疫、2名曾與確診科技大學員工吃飯及工作的人士亦中招。另外，多5棟大廈要強制檢測，包括將軍澳蔚藍灣畔5座和東涌海堤灣畔2座。至於2月27日已強檢的K11 MUSEA，由於短期內爆多宗確診，病毒潛伏期或較長，故所有員工須第二次檢測。

男保安中招 大廈居民須檢測

唯一沒源頭確診者、住天水園天晴邨晴滿樓的69歲男保安（第11051號個案），他2月28日發病，同日去過住處附近的天晴商場藍店美心MX。他於深水埗鴻福大樓工作，最後的上班日期為27日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於保安長時間留在工作的大廈，亦可能會與居民有交流，故鴻福大廈居民須檢測。

至於初步確診的47歲勞工處員工，在傳染期（發病前2日起計）到9家餐廳堂食，包括藍店美心旗下的翠園及元氣壽司高速線。單計他發病當日至2日後，就去過4間餐廳外膳，甚至發病後2日仍上班。

K11 MUSEA名潮食館3樣本呈陽性

K11 MUSEA的名潮食館感染群組至今達50人，政府周四晚上再將商場列入強制檢測工作場所。當局透露餐廳的3個環境樣本呈陽性，包括用餐區的冷氣隔塵網、茶水間手推車扶手以及下水道，相信爆疫原因正如早前專家推測，是短距離傳播，且因鮮風不足令空氣循環造成「超級傳播」。她認為，隔塵網及渠道等確實難徹底清潔，但「手推車扶手就有啲奇怪」，呼籲在清潔時要更加注意。

她又補充，早前有一名秀明小學教職員確診（第11045號個案），她於2月27日約4時曾去K11 MUSEA戲院睇戲，惟張強調她感染源頭應該是其確診家人，與K11 MUSEA群組無關。

暫錄4宗無源頭初步確診

●18歲大學生，自上年年尾後沒回校舍上課，居於曉麗苑曉暉閣。大廈早前須強制檢測，他與另一名病人居住不同層數不同座向。

●48歲男文員，居於西營盤居仁里3號居仁閣，於中環皇后大道中100號上班，最後一日上班為2月26日，3月1日發燒。他潛伏期曾與同事一起吃飯，由於暫未找到感染源頭，相關同事須檢疫。

●37歲家務助理，外籍人士，居於油麻地甘芳大廈，工作地方為清水灣小坑口一間村屋。此人2月23日最後一天上班，28日開始發病。

●47歲勞工處員工，於長沙灣政府合署10樓的小額薪酬索償仲裁處工作，居於荃灣愉景新城1座，曾與家人於不同食肆吃過飯。他於3月1日開始不舒服，但3日才最後一天上班。勞工處已按指引為該員工工作地點及所有公共設施作全面清潔和消毒。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（5日）在屯門怡樂花園及尖沙咀K11 MUSEA增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。將軍澳蔚藍灣畔的流動採樣站延長服務至3月6日；屯門蝴蝶灣社區中心的流動採樣站亦延長服務至12日；而九龍佐治五世紀念公園、元朗安興遊樂場及天水圍天瑞體育館的流動採樣站則延長服務至14日。

供所有市民

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（至3月7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月7日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至3月9日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●沙田大會堂廣場（至3月7日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●薄扶林置富花園10座（3月4至5日）

●尖沙嘴K11 MUSEA（3月5日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月7日）

●葵盛社區會堂（3月4至5日）

●屯門怡樂花園1座（3月5至6日）

●將軍澳蔚藍灣畔2樓網球場（3月4至6日）

●將軍澳日出康城緻藍天地下（3月4至5日）

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月4日16:40）

11,055宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

201宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多15人出院（第10042、10700、10745、10850、10864、10872、10875、10882、10894、10895、10920、10934、10975、10980、10993號個案

共10,593人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

222名確診者仍留醫；其中

13人危殆（第1989、3496、6125、 6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10379、10904號個案）、

12人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9135、9550、9793、10083、10585、10942、10953號個案），其餘197人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月4日18:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨日（3日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海5宗，廣東3宗，浙江1宗，四川1宗，另外新增1宗疑似個案。大陸累計確診89,943宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診960宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至3月5日06:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過11.5億，全球死亡人數超過256.5萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,880萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.9萬。印度確診人數超過1,115萬，死亡人數突破15.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,071萬，死亡人數超過25.9萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●德國批准向65歲以上人士注射阿斯利康疫苗，衞生官員同時表示延後接種阿斯利康疫苗12周，可以增加有效率。

●歐洲藥品監管機構周四表示，已開始審查俄羅斯的Sputnik V疫苗。匈牙利1月成為首個批准俄羅斯疫苗緊急授權的歐盟國家，斯洛伐克已下令裝運疫苗，捷克總理也表示該國可能會使用Sputnik V疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,808,978 (519,867)

印度 11,156,923 (157,435)

巴⻄ 10,718,630 (259,271)

俄羅斯 4,241,970 (86,368)

英國 4,213,733 (124,259)

法國 3,895,423 (87,988)

⻄班牙 3,142,358 (70,501)

意⼤利 2,999,119 (98,974)

⼟⽿其 2,746,158 (28,839)

德國 2,484,221 (71,420)

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