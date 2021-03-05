據新加坡《聯合早報》報道，每年舉辦7.1大遊行、反送中運動以來，舉辦過多場遊行的民間人權陣線，正遭到調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣，民陣會被港府取締。民陣召集人陳皓桓強調，民陣從未收取外國政府或機構資助，對於有指當局欲取締民陣，陳表明「欲加之罪，何患無辭﹗」

由多個民主派政黨和民間組織於2002年成立的民陣，曾舉辦過03年的7.1大遊行，之後每年7.1都舉辦遊行。2019年港府強推修訂《逃犯條例》，民陣亦舉辦過多場遊行，包括2019年6月16日的200萬人遊行。

《聯合早報》引述消息人士指，早前網上流傳美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，當局正進行調查，聲稱若查明屬實，民陣會被指違反《國安法》，遭到港府取締。

該消息人士更聲稱，民陣沒有向政府註冊，可能違反《社團條例》，指該條例規任何社團或其分支，須在成立後一個月內，向社團事務主任註冊。

中共一直針對民陣，2019年7月《大公報》刊登評論指民陣已與一個「恐怖組織」無異，嚴重破壞香港的法治與公共安全，必須考慮盡快作出取締決定。

民陣：成立至今從未有收取任何外國政府或機構資助

民間人權陣線召集人陳皓桓回應稱，民陣成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，包括美國國家民主基金會，而民陣資金運作上，一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款，對有消息指民陣被調查曾否獲美國資助，以及涉違反《國安法》表示不明所以，呼籲各界認清真相。

對於民陣或有機會被政府取締，陳指「欲加之罪，何患無辭」，呼籲港人在不斷打壓的情況下，做自己能做的事。

民陣前召集人岑子杰2019年曾兩度遇襲

因參加初選被指顛覆國家的民陣前召集人岑子杰正被收柙，岑在2019年兩度遇襲，當年8月岑在佐敦與友人午膳期間，遭兩名蒙面南亞裔男子持棒球棍及牛肉刀闖入餐廳施襲，友人用手擋棍受傷。售貨員及後認罪，承認招攬15歲少年夥同犯案，指使對方駕駛失車接載兇徒，少年則經審訊後被裁定串謀蓄意傷人等罪成。法官形容襲擊邪惡，其中售貨員招攬未成年人士犯案，令人髮指，且以政治人物為目標，屬加刑因素；為免他人中仿效，重判售貨員入獄46個月，少年則入住教導所，另兩人須停牌18個月。

至10月中，岑子杰於旺角街頭再被伏擊，頭部重創，他當晚到旺角開民陣周年大會，抵達樓下時，突然遭多名蒙面的南亞裔男子上前襲擊，並用鐵鎚重擊後腦，兇徒施襲後迅速登上七人車，絕塵而去。

根據《社團條例》，社團事務主任合理地相信禁止任何社團或分支機構的運作或繼續運作，是維護國家安全或公共安全、公共秩序等，可建議保安局局長作出命令，禁止該社團或該分支機構運作或繼續運作。

根據資料，特區政府在2018年9月引用社團條例，正式禁止香港民族黨運作，民族黨上訴被駁回。

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