每一名涉參與或組織初選而被控違反《國安法》的被捕人背後，都是有血有肉的故事。多名被告的摯友昨晚在他們被再次關押後撰文，前學聯常委、擔任過前議員羅冠聰和前議員黃毓民助理的司徒子朗，特意為被質疑是「紅底」的彭卓棋平反，形容彭明明已經走入商界、邁向成功，卻投身民主路，呼籲公眾記得彭卓棋是確確實實的民主同路人。中西區區議員何致宏也說，在他剛參與地區服務、沒有收入、生活成問題時，民主黨前主席胡志偉毫不猶豫伸出援手，讓他渡過艱難時刻。

司徒子朗在律政司上訴保釋申請當晚撰文為彭卓棋平反，指彭2009年只有15歲時已經參與社運，由反TVB霸權、反高鐵、政改、五區公投都從不缺席，甚至比他更熱心。司徒子朗亦提到，2015年彭以會長身份參選港大學生會，但基於很多原因被打成「紅底」，當時他政治智慧情商欠奉，幾乎令他永不超生。

在2019年，彭卓棋明明已走向商界、走近成功之路，但他選擇參選區議會，不理「紅底」、「共諜」標籤挺身而出。司徒子朗形容，彭明知他的路比別人難，也堅持信念，而且彭是黃毓民的信徒，每次有大原則問題時，都會記得黃的「枉尺直尋，不可為也」、「明知不可為而為之」教誨。司徒子朗呼籲社會，要記得彭卓棋是確確實實的民主同路人。

何致宏心痛胡志偉被批評 讚揚區諾軒為無私大愛的人

中西區區議員何致宏也在Facebook訴說一段鮮為人知的往事。他憶述自己曾經加入民主黨，更在胡志偉的議員辦事處工作數月，當時胡對他照顧有加。之後他退黨並在水街展開地區工作，試過一度沒有收入，生活也成問題，但胡志偉義不容辭伸出援手，而且非常低調，未有向其他人透露。

外間不時有人批評胡志偉「冇料到」，何直言感到心痛，「因為我知道他根本不是這樣的人，他做的一切也是希望香港變得更好」。何也提及，同案另一被告、前議員區諾軒當選立法會議員後，以培育後輩為己任，形容他是「無私大愛的人」。他對兩位心地善良、沒有私心、真正為港的人淪為階下囚感痛心，只希望歷史會對他們有公平的評價。

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