【本報訊】LMF（大懶堂）1999年成立，多年來創作歌曲寸爆政權，歷代特首都成為題材，《二零一九》痛斥林鄭在反送中事件濫暴；2014年《惡世紀》批評梁振英「屎忽鬼」；2009年《揸緊中指》揶揄曾蔭權無腰骨不支持平反六四；2003年《WTF》鬧爆董建華搞23條立法和沙士處理不當但「死都唔肯走」。

文化界︰李百全缺新聞學基礎

反送中運動期間，LMF舉辦20周年音樂會，唱出新作《二零一九》，「壞咗响個制度，矛盾邊個製造；腐敗政權企圖謀殺細路；好X躁，啲差佬亂咁濫暴」，批評港府及警隊濫暴，他們唱出原是鬧爆娛記的《冚家拎》時，背景換上立法會議員何君堯樣貌。成員又在台上說「愛和平，與警暴割席」，主音MC仁亦掛上象徵抗爭者的防毒面罩。LMF歌曲連親建制團體亦欣賞，前年有撐警集會以《冚家拎》為背景音樂，LMF隨後聲明表示極度不安，要求團體停用。

LMF成員MC仁回應查詢時僅稱︰「吓？」次文化堂社長彭志銘指，各地文化都有粗口，是語言系統的一環，一個人會以粗口表達無法以其他語言方式宣洩的情緒，粗口歌是講粗口的延伸。他認為，《廣播條例》下訪問出街時不會有粗口，估計LMF的訪問只是探討文化現象，而若節目中沒有粗口，更不應禁播。他批評李百全言論反映其無知、無能，缺乏新聞學基礎，由他擔當港台總編輯之位，乃香港的悲哀。