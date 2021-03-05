深水埗主教山配水庫早前險遭政府拆卸，古物諮詢委員會文件指，古蹟辦擬將主教山配水庫和油麻地配水庫列為一級歷史建築；西營盤磅巷台階則擬列為二級歷史建築。惟同樣屬戰前建築的山頂、歌賦山及雅賓利食水配水庫，則不見在今次擬議評級新項目之列。古諮會指，稍後會就擬議評級展開公眾諮詢，再作最後決定。

擬討論主教山、油麻地配水庫和西營盤磅巷台評級

古諮會下周四（11日）將召開會議，備受關注的主教山配水庫將是討論議程之一。古諮會今上載的會議文件指，共有三個新項目獲古蹟辦擬議評級，包括建於1904年的主教山配水庫和建於1894年的油麻地配水庫，擬列為一級歷史建築；建於1860年代的西營盤磅巷台階則擬列為二級歷史建築。古諮會隨後會上載有關建築的歷史資料並就擬議評級展開公眾諮詢，再由古諮會作最後決定。

主教山配水庫事件爆出後，文物保育專員蔣志豪曾稱，水務署及古蹟辦正合作就地下配水庫進行系統性普查，有至少4個地下配水庫為戰前建築物，但當中只有油麻地配水庫今次獲古諮會擬議評級；山頂、歌賦山及雅賓利食水配水庫，則不見在今次擬議評級新項目之列，但已列在有待評級的新項目名單之上，暫未有擬議評級；具百年歷史的薄扶林輸水管（其他分段）也獲列有待評級名單上。

香港動植物公園入口石柱及台階等擬列一級歷史建築

而上次會議有8個新項目有待評級，包括建於1919年的山頂纜車站擬列為一級歷史建築，及香港動植物公園（別稱「兵頭花園」）的華人紀念碑、前主要入口石柱及台階、前演奏台等，同樣擬列為一級歷史建築。古諮會文件指，公眾諮詢期間只收到一個關於山頂纜車站的書面意見，未有特別就評級提出想法。古諮會成員將確認該8個新項目的評級。

另外文件指，屯門何福堂中心何福堂會所、涼亭、飯堂及伯大尼之家等共6個私人建築物，建於1936年至50年代，古諮會原擬評為三級歷史建築，惟較早前接獲來自業主的反對和意見，會議會再討論。

主教山配水庫為僅存戰前配水庫之一 見證供水歷史變遷

活現香港聯同建築或歷史專家於上月底公佈民間「主教山配水庫文物價值報告」，認為配水庫文物價值極高，值得評為法定古蹟。報告指，主教山配水庫為1902年啟動的「九龍重力自流供水系統」的重要一環，是作為20世紀九龍供水設施的起源，見證九龍半島由泵井供水到水塘供水的轉變。

報告續指，主教山配水庫建築特色大致保留完整，108條支柱中有30條嵌入了壓實泥土區內，但沒有影響原來結構，即使去年水務署工程破壞了部分結構，但估計約9成範圍並未受影響。至於罕有程度，除了其獨特的建築材料外，配水庫為全港尚存5個戰前配水庫之一，是九龍半島現存已知第二古老的配水庫，同具歷史價值的山頂克頓道食水配水庫早前確認已被拆毀。

團體促古諮會公佈更多山頂歌賦山雅賓利配水庫資料

活現香港共同創辦人陳智遠稱，古蹟辦建議將主教山配水庫列為一級歷史建築是「正路嘅」。他指，是否列為法定古蹟通常由古諮會提出建議，但是否接納的權力是在發展局局長手上，認為當局必須交代，之後是否立即啟動將主教山配水庫列為法定古蹟的程序。

他重申，主教山配水庫文物價值之高，絕對值得列為法定古蹟；從整個供水系統角度出發，「配水庫冇理由唔係法定古蹟」。他指，獲擬列為一級歷史建築的油麻地配水庫，主教山配水庫更早建成，相信其文物價值亦相若。他表示，套用主教山和整個供水系統保育的邏輯，山頂、歌賦山及雅賓利食水配水庫相信也甚具歷史價值，促政府或古諮會應公佈更多其歷史資料、現況圖片等供民間深入研究。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！