【本報訊】全國政協十三屆四次會議昨於北京開幕，全國政協主席汪洋（圖）在工作報告提出，政協委員要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，並全面加強港澳青少年愛國主義教育，促進兩岸經濟文化交流合作等展開調研協商。有內地學者分析，北京是要以威權主義洗腦方式，令香港青少年思想轉向，將香港變成內地一樣，接受極權主義統治。

學者：圖同化兩地思想

汪洋在工作報告談到第十四個五年規劃部份時，表示要「堅定支持落實愛國者治港」的原則，「加強與港澳同胞、台灣同胞、海外僑包團結聯誼」，「加強港澳青年的愛國者教育」，但報告並未提及一國兩制。汪洋又提到過去一年強化港澳政協委員政治責任，支持特區政府和特首依法施政，並鼓勵港區委員圍繞推動港區國安法發聲；並針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案及個別政客反華謬論，以不同方式嚴正駁斥。

獨立政治學者吳強分析，汪洋提「愛國者治港」，是要政協尋找、團結、擴大所謂愛國者，有着「決定誰是愛國者」的功能，實際提升了他們治港重要性。至於強調加強青少年的愛國者教育，吳相信與89民運後北京提出愛國主義教育綱要類似，以威權主義洗腦方式改變青少年思想。報告沒再提一國兩制及兩制的差異，顯示北京將努力同化香港的思想和制度，變成與內地一樣接受極權主義統治。

另外，身在北京的前特首、全國政協副主席梁振英接受港台專訪指，愛國者治港是天經地義，明言沿用現時立法會或特首選舉方式，很可能出現「外國嘅傀儡進入我哋治港班子」。至於選舉方式如何改變，梁指不知道細節，但認為總之不能接受反對自己國家的人執政。