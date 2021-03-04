最近息魔襲擊環球股市，令不少主要股票市場，例如美國、日本、香港等，均出現較大幅度的調整，特別是科技股板塊，其跌幅遠較舊經濟為大，顯示科技股在過去一年錄得的龐大升幅需要作出修正，反而很多投資者選擇換馬，淡出科技股換入舊經濟股，目的是享受即將出現的環球經濟復蘇所帶來的成果。

現時投資者最擔心的是美國長債升得過快，驅使估值頗貴的科技股板塊出現泡沫爆破，最終拖累全球經濟復蘇步伐。究竟科技股板塊會否如2000年時的科網股爆煲？筆者不是先知，未能交出準確答案。然而，在環球經濟仍未展現較持續復蘇的徵兆時，各國政府和中央銀行仍會努力推出經濟刺激方案來維持復蘇力度，因此，在強大的經濟政策作為後盾，加上新冠疫情已紓緩，全球經濟重拾動力只是時間問題，至於股災，相信沒有咁早出現。

科技股被沽售

今次美股的走勢與2000年科網泡沫爆破有點相似，自從納指於2000年第一季高點跳水後，當時不少大型科技股的股價也出現急跌，跌幅更可以高達六、七成。然而，道指卻沒有受到納指大幅度的調整而顯著下滑，主要原因是部份道指成份股是舊經濟股，由於當時的機構性投資者和大戶紛紛沽出，科網股吐現，並將資金轉入與經濟周期有密切關係的傳統股份，所以才能避了一劫。

今次美股的調整情況是科技板塊被主力沽售，即使剛公佈有業績亮麗的新經濟股，例如Zoom Video Communications，也被投資者掟貨，反映市場對美國長債息的明顯上升是有相當的戒心，尤其是擁有高增長概念的新經濟股通常是不派息的，因此，在股息和債息兩者距離收窄的情況下，新經濟股肯定會受到投資者的唾棄。

從股票投資組合來看，由於環球經濟預期在未來幾個月便開始復蘇，另外，美國的長債息也從歷史低位0.495厘回升至現時的約1.5厘，這種息口正常化是經濟復蘇過程必會發生的。雖然長債息的確在過去兩個多月是升得較快，但這情況也可以演繹為經濟動力帶動通脹升溫，加上美國政府要發行債券來支持財赤，因此長債息上升也是合理的。誠然，當債券的孳息曲線變得更加傾斜時，這代表息差擴闊，對金融股，包括銀行和保險機構來說，是會帶來正面影響，所以資金在過去一段時間湧入金融股是可以理解的。

當全球經濟逐步進入復蘇期，與經濟周期有密切關係的傳統板塊，例如工業、出口、消費等，肯定會受惠。而現時幾個經濟大國已開始展現經濟復蘇，以上幾個板塊便成為得益者，最終為其股價帶來支持和推動力。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任