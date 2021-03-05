全國人大會議今日開幕，有傳北京將增加立法會和特首選委會議席。行政會議成員湯家驊形容這是「好事」，可包容不同政見人士進入體制。港大法律學院公法講座教授陳文敏就批評，有關做法只會令選舉失去意義和認受性。

有傳北京欲增加立法會議席，由70席變成90席，但取消5個超級區議會議席，而現時1,200人的選委會則增加至1,500人，但取消區議會分組，同時就選舉設立資格審查委員會，審查候選人資格等。

湯家驊形容有關改動是「始終係一件好事」，強指立法會和選委會議席增加，可包容更多不同政見的人士進入體制，又推說選委會內的117個區議會議席是多於「任何政治機構權力」，反問原有做法「係咪一個正確同埋符合《基本法》精神同埋原意嘅發展呢？」

湯又提醒港人，人大是「一國兩制」及特區的創造者，中央對香港有憲制上的權力，「自然係有權力去改變一國兩制裏邊一啲選舉嘅制度或者特區嘅選舉制度，呢個係權力嘅問題」。

陳文敏：係咪愛國者喺公開選舉唔會勝出 所以加咁多限制？

陳文敏則在同一節目上質疑，人大的決定令《基本法》條文變得模糊，甚至可隨政權需要而擅自更改，「究竟《基本法》入面行嘅程序係規限邊個呢，係咪需要嘅時候就可以改變，唔需要嘅時候就可以擺喺度？」

陳認為，若人大無限提高選舉安全系數，將令選舉喪失意義，亦會給予市民只能選擇政府心儀候選人的觀感，「咁呢個選舉會漸漸會失卻認受性同埋民意代表，亦只會令市民對成個選舉更加冷漠。」他續指，本港也有很多愛國人士，但質疑為何政權需透過改變選舉制度協助「愛國者」勝出，反問：「係咪呢啲愛國者喺公開嘅選舉入面，係唔會勝出，所以先要加咁多限制呢？」

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