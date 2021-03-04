【7.21暴動案】

【本報訊】7.21元朗白衣人暴動及傷人案，遇襲目擊者C繼續作供，他曾向警方指認被告之一的八鄉鄉委會居民代表、橫台山河瀝背村村長鄧英斌，當晚曾持棍現身月台。他指鄧與白衣人走得很近，各持武器但無互相毆鬥，似有共同目的想攻擊車內乘客。

證人C昨在大律師謝英權盤問下，稱在車廂遇襲時，看見一名穿着有黑色字的白色上衣、黑色褲、沒戴口罩的人，拿着木棍與其他白衣男子「一group人」在月台行過，他看見白衣黑褲男子正面，認出是本案第七被告鄧英斌。辯方質疑C被襲仍能留意到五米外其他人的容貌；C稱因該群人突然行過大叫，動作不友善，望着及指住車廂，「覺得有威脅性嘅人行過」，故留意該人，並在施襲者停頓期間觀察到被告。

在辯方追問下，C承認不肯定鄧有否指嚇車廂內的人，當日只見鄧身影及口部郁動，惟現場太多聲音，他不肯定鄧有否出言或揮棍指嚇市民，只肯定鄧身邊的白衣人有指嚇乘客，而鄧是該群白衣人的其中一員。法官葉佐文問C為何覺得鄧與白衣人同一夥，C指鄧與白衣人走得很近，各持武器但無互相毆鬥，似有共同目的想攻擊車內乘客。

辯方事務律師屢冷笑

辯方指鄧沒有在月台該位置出現，C沒可能見過他；即使見到，鄧也沒手持武器，C不同意。辯方問C有否留意到車內很多人帶備雨傘，用雨傘擋格或反擊白衣人，C回應指僅有擋格。

C在警方及庭上認人均認出鄧英斌。鄧的大狀昨盤問時，仔細查問C書面口供與庭上說法疑不一致之處，一度稱C描述月台上鄧與他的距離時，「故意」向警方說出一個較短距離。法官問辯方是否指控證人「講大話」，辯方即收回說法，稱辯方立場「未去到指控C講大話呢步」。

另外，C在警方錄口供時稱鄧指嚇「月台上的人」而非車廂市民。C稱錄口供時「我搞錯」，辯方即反駁：「你狡辯啫！」C解釋，警方錄口供時提及衝突發生在元朗站大堂，但他當時在上層列車內，只看見月台情況，用了「月台」概括稱呼列車停泊的樓層。

辯方播放港鐵閉路電視片段，顯示大批白衣人在月台聚集，要求C在片段指出鄧的位置，但C找不到鄧身影，遭辯方質疑根本沒見過鄧。主控官周天行打斷謂：「係咪話佢揑造？」法官提出同樣疑問，辯方又收回問題，改問證人會否因看過網上資料才認出鄧，C否認。辯方不爭議另一條月台片段拍到鄧現身，控方播放後指，鄧站在車門附近手持棍狀物，與剛下車的白衣人交談。

問答期間，當C稱不記得鄧指嚇的具體動作時，犯人欄傳出笑聲，「飛天南」吳偉南與鄧英斌兩人眼帶笑意。辯方的事務律師在證人發言時，亦曾多次發出明顯冷笑聲。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20