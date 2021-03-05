自「港版國安法」頒佈，香港人或會因一國兩制變色而移民，香港中學校長會2月公佈的調查結果發現，因移民而退學的中學生就較前年增52%。香港人雖身在異地，但仍然心繫香港，不少《蘋果》讀者都表示想了解如何在海外繼續支持訂閱或收看，以下列出6大移民訂閱常見問題，為大家逐一解答。

Q1. 移民後的居住地能否繼續閱覽《蘋果動新聞》？

《蘋果動新聞》app及《蘋果日報》網上版並沒有地區上的閱覽限制，當你身處海外 (移民或旅遊)，只要當地沒有網路審查或封鎖，你就可以繼續登入已註冊之升級會員賬戶，閱覽全部精采內容。

Q2. 移民後需要重新訂閱海外計劃嗎？

香港、澳門或海外地區的劃分，是根據用戶首次註冊會員賬戶時的所在地區，一經註冊後，無論在任何地區使用都不受影響，因此移民後並不需要重新訂閱海外計劃，你可以繼續享用原有服務。

Q3. 移民後是否必須使用電郵登入？可否繼續使用電話號碼登入？

若你的電郵地址或電話號碼沒有更改，並確保有效能接收電郵或短訊，則可以繼續沿用原有賬戶登入《蘋果動新聞》。若你使用電話號碼登入，而你將會更換電話號碼或登記電話未能接收短訊，請到壹會員中心點擊「修改個人資料」，在「新增電郵」一欄增加你的電郵地址，這樣日後即使更換電話號碼，亦可使用電郵地址及密碼登入。

Q4. 移民後如何更改香港手機為海外手機？

已登記的登入電話 / 電郵並不能自行修改，若你需要更改登入電話 / 電郵，請聯絡顧客服務主任協助。你亦可以到壹會員中心點擊「修改個人資料」，在「新增電郵」一欄增加你的電郵地址，這樣日後即使更換電話號碼，亦可使用電郵地址及密碼登入。

Q5. 移民後如何繳付訂閱費用？

若你沒有更換信用卡，會繼續使用你所登記的VISA、MasterCard或PayPal於網上繳費。若你將會更換信用卡，請到「壹會員中心」點擊「更新付款方法」更新你的信用卡資料，即可繼續於網上繳費。如果你在《蘋果動新聞》app內訂閱，你的訂閱費用將繼續以相同形式繳付。

Q6. 我以現金繳費，移民後可否更改繳費模式，或在續訂時由親友到香港的7-Eleven付款？

若你使用7-Eleven現金繳費服務訂閱年費計劃，你可隨時更改繳費模式，在「壹會員中心」揀選「更新付款方法」，改以信用卡或PayPal繳費。

若你想親友幫忙在香港的7-Eleven繳費亦可以，在你的訂閱期完結後，全新繳費二維碼QR Code將發送到「壹會員中心」，請登入並揀選「我的賬單」，在「未付款賬單」二維碼欄目下，按「顯示」取得全新繳費QR Code。你可以把QR Code截圖，轉發給身在香港的親友，讓他們前往繳費。請注意，7-Eleven現金繳費的QR Code有效期為5日（7-Eleven的每日截數時間為下午5時），如在5日內未完成付款，續訂將視為無效，詳細教學請按此了解。

如有任何問題或查詢，可參閱常見問題和條件及細則，或歡迎聯絡顧客服務主任：

電郵：cs@nextdigital.com.hk

網上：Facebook Messenger 特快客服，請按此

電話：+852 2623-9985

按1字 7-Eleven手續查詢

按2字 轉訂計劃

按3字 App內1-click訂閱

按4字 忘記登入賬戶

按5字 已訂閱但未能瀏覽服務

按6字 更改信用咭資料

按8字 聯絡客戶服務主任

以上查詢途徑之服務時間均為：（香港時間）

星期一至五 上午10時至晚上6時

星期六、星期日及公眾假期休息

（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

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