全國人大會議今早在北京人民大會堂開幕，會議議程關於香港選舉制度的議程《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案被排在第7項，消息指北京擬取消5個「超級區議會」議席，並倡設立資格審查委員會審查候選人資格等。人大副委員長王晨今早在會上簡介草案的背景，指要完善香港的選舉制度，包括特首選舉和立法會選舉辦法，確保由「愛國者治港」。

王晨稱，香港自2019年修例風波以來，有人公然鼓吹「港獨」，更有人利用區議會平台及公職人員身份「反中亂港」，阻撓特區政府依法施政，策劃透過非法預選，企圖取得立法會主導權，極力癱瘓立法會運作，繼而奪取香港主導權。

他稱社會亂象顯示，香港現行選舉制度機制出現明顯漏洞和缺陷，必需採取必要措施，消除制度機制的隱患和風險，確保以「愛國者」為主體的「港人治港」，確保在香港依法施政和有效治理，以及一國兩制實踐沿正確方向前進。

他指出要完善香港的選舉制度，主要是重新構建選委會，改良選委會的規模及產生辦法，除繼續選舉行政長官外，亦賦予選委會選舉產生較大比例立法會議員，以及直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能。

王晨指會修改《基本法》附件一和二以改革香港選舉制度，不會修改《基本法》正文，由中央以決定加本地立法的方式分部推行；在全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，與有關方面及早啟動相關修例程序，在經修訂的附件一及附件二依法公佈實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止。

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