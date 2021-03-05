中文大學校方近日發出聲明，指新當選的中大學生會內閣「朔夜」針對國家安全的言論可能違法，且對大學作失實指控，決定暫停代收學生會會費、暫停學生會在校內委員會的職務，並停止提供行政及場地支援。中大校友捍衞院校自主關注組呼籲校友聯署，要求中大校友評議會召開特別會員大會，討論和表決譴責中大校方做法的議案，並要求校方收回聲明和撤回決定，以及交代校長段崇智在發出聲明前是否曾與教育局局長楊潤雄會面討論。

批校方行動屬明顯打壓

聯署聲明批評，校方行動明顯打壓校園內言論自由、學生自治和學生組織生存的空間，要求校友評議會常委會召開特別會員大會討論。按《香港中文大學校友評議會會議章則》，常委會在接獲不少於100名成員提出書面要求，常委會便須於10星期內召開特別會員大會。中大校友捍衞院校自主關注組呼籲校友填妥表格，簽名後以電郵等方式交回。

前學生會成員：校友評議會對決策有直接影響力

第30屆中大學生會副會長、中大校友捍衞院校自主關注組成員馮家強表示，只要曾在中大任何課程畢業，即自動成為中大校友評議會成員，可填表要求開會以及出席會員大會，只要有超過100名作書面要求，常委會便要10星期內召開特別會員大會，呼籲中大校友「幫幫手」填表。

馮家強指出，校友評議會是按《香港中文大學條例》成立的法定校友組織，過去多年都曾就大學事務甚至教育事務表達意見，校友評議會主席更是當然中大校董，亦有校董由評議會會員大會選舉產生，對大學決策有直接影響力。

周年會員大會延期至另行通知

中大校友評議會原定於去年7月18日舉行周年會員大會，改選兼任校董的主席及兩名常委。評議會常委會一再以疫情為由將周年會員大會延期，更決定任期原於8月31日屆滿的主席延任一年，或直至會員大會選出新主席為止。周年會員大會至今仍未召開，早前常委會更宣佈將周年會員大會「延期至另行通知」。

《蘋果》已向中大校友評議會查詢，正等候回覆。

聯署表格及交回方法：https://drive.google.com/file/d/1UT4wLaST6CjyPNLsSYJJjZfatBfqgzhp/view

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