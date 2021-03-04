北京於兩會正式公佈改革香港選舉方案，政界已預期日後民主派參政空間會大幅縮細，建制派將會有更多「政治餅仔」可分，但這時北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍提出，北京要的「愛國者」不是「橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」，難免令人猜測北京有可能向一班濫竽充數建制派開刀，不過有政界中人指，北京對有能力建制派定義，未必與香港人理解相同。

與港人理解未必相同

有不少政界中人均指，北京認為香港部份建制派能力不足，已是公開秘密，之前已多次傳出北京敦促建制派要有所表現，去年本報披露特首辦提交中央的抗疫「小報告」中，不斷「篤建制派背脊」，批評建制派未有與港府站在同一陣線，反而為選舉不斷批評港府。有政界人士直言，事後也有內地中間人向他查詢，「究竟建制派係咪真係咁唔掂？」從中可知，即使北京未必單方面聽信港府對建制派的不滿，「但幾肯定北京有聽入耳，要檢視建制派班人得唔得」。

不過，也有一些保守政界人士說，若以為北京會向一些濫竽充數建制派開刀，或許會是「諗得多咗」，他提醒港人，中央對「賢能的愛國者」定義，「可能同香港人唔同、甚至可能完全唔同」，他舉例指，去年人大通過港版國安法立法後，港澳辦主任夏寶龍與政協會面，就點名提及有份發起支持23條立法聯署的立法會議員何君堯，「即使建制派入面，亦有人覺得何君堯能力不足，只係靠夠左出位，但可能係京官眼中，呢啲先叫做得野」，所以他說近日一些深藍、梁粉將批鬥矛頭指向公務員，有建制中人也覺做法太左，「但可能呢班人正正係北京要搵嘅有能力建制派」。

季陶

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