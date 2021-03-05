示威者前年9月底在旺角警署外縱火堵路，事後有年輕女咖啡師在私家車上遇警截查，其間被指曾稱：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」女咖啡師否認暴動及縱火等罪，並反對將控方所稱的說話內容呈堂。惟法官姚勳智今裁定相關口頭招認可以呈堂，亦裁定案件表證成立。案件將於下周一結案陳詞。

案件今在區域法院續審。高級督察吳振東早前供稱，被告蕭樂婷（26歲）於前年9月22日晚上被截查時曾謂：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」

而被告自辯的版本則是，當時她所乘坐的私家車被警方截停後，有警員將她扯下車，並叫她站在維景酒店對開的行人路。其後有一名警員向她咆哮及重複問：「係咪你放火？」有同袍著他冷靜。

辯方反對口頭招認供詞呈堂，指高級督察吳振東查問被告期間沒有施行警誡，被告保持緘默的權利被侵犯，對她不公。惟姚官今早批准將相關口頭回應呈堂，未有解釋原因。

被告不自辯，亦不傳召證人。

被告面對暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪，指她案發當日在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物、參與暴動，以及在太子道西無合法權限或辯解下管有雷射筆。

【案件編號：DCCC334/20】

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