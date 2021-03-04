早前《財政預算案》出爐，市民焦點集中於電子消費券、失業貸款，以及連串的「減甜」措施。較少人留意的是，預算案忽視了改善社區規劃的燃眉之急，卻推出連串針對駕車人士的措施，使居於偏遠地區人士苦不堪言。

財爺這些措施充份反映其「離地」。每日只要看看本地新聞，不難看到涉及鄉郊地區規劃的諸多問題，例如元朗洪水橋的兩單車相撞意外，以及於洪水橋破獲的非法加油站，背後反映的都是規劃問題。又或許在財爺眼中這些只是零碎的新聞，根本不會上心，但對居於這些地區的市民而言，卻是每日要面對的苦況。

由於交通不便，只要勉強負擔得起的市民都會買私家車，而較低收入者就只能購買單車或電單車代步。但本地單車徑不足問題早已為人詬病，導致單車只適合作短途駁腳。不少市民因而會以電單車作日常出外上班、上學代步工具；但因道路不足，不少路段又狹窄難行，而居住地區附近的棕地業務眾多，包括非法或合法的油站、車場、露天貯物、港口後勤設施、工業工場、物流作業、回收場、物料等，以致繁忙時間市民要與許多重型貨車爭路。過往新界偏遠地區就有多宗電單車傷亡事故，筆者有居於元朗郊區的朋友，每日以電單車代步上班，但年多前遇上車禍，被切線的貨車撞倒，拋出電單車外倒地。雖撿回一命，但腳部重創，至今活動能力仍未完全恢復。

更諷刺的是，《財政預算案》不但未有研究全盤規劃，包括改善交通基建配套、收回這些政府棕地作住宅以增加住宅供應的時間表，卻宣佈環境局將於下月公佈本港首份電動車普及化路線圖，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化，資助公共交通工具電動化。政府推廣這些價錢較貴的電動車，無視目前使用柴油車市民的負擔能力。加上私家車首次登記稅稅率提高15%，牌照費增加30%，更是對居於偏遠地區要以個人交通工具代步的市民趕盡殺絕。

運輸署聲言推出「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，可「善用路面空間，紓緩交通擠塞」，完全是本末倒置。塞車的原因表面是路面車輛太多，但根源是不少地方的交通規劃未盡完善，既不近鐵路站，公共交通工具選擇亦不多。政府要做好城市規劃，包括擴闊路面，增加基建配套，加入更多公共交通工具路線，以提升這些地區的暢達度；另一方面亦應發展單車徑規劃，使香港成為單車友善城市，市民可真正以單車代步，自然減少對私家車的需求。

袁順圍

自由撰稿人