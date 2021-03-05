曾因偷警察制服及闖入警校而留下案底的中年「警癡」，去年被發現在Twitter賬戶上載身穿警察制服的淫褻照片和影片，早前被控，及後認罪，今在觀塘法院判刑。資深大律師清洪為被告力爭輕判社會服務令、短期監禁或緩刑，惟主任裁判官錢禮認為監禁是唯一適當刑罰，以入獄一年為量刑起點，因認罪減至8個月，此外別無其他減刑理由。

被告嚴滶鋒（43歲）承認去年6月23日至10月30日間，在Twitter賬戶「西裝制服の日常」發佈淫褻物品，包括11段影片和64張相片，內容包括展示性器官、口交、肛交、射精等情形。據被告稱，部份影像中人是他自己，其餘影像則從網上下載。至於警察服飾則是網購得來，他發佈影像是為了吸引有共同興趣的人。

辯方今求情時重申，涉案Twitter賬戶並非公開，只有好性之人才會接觸觀看，故被告行為不會荼毒他人。談及社會利益，裁判官指出被告上載身穿警察制服的影像，辯方認為不論身穿醫生或警察服裝，在本案都不重要，不應有特別懲罰；案情要點在於淫褻，被告無意損壞警察形象，他只是迷戀警察而已。

法庭早前為被告索取背景報告，辯方引述報告內容指他已深切後悔，承諾日後守法。辯方請求輕判，並謂長期監禁無助更生或任何特別目的。

【案件編號：ESCC2526/20】

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