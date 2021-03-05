去年5月24日市民於鑼灣發起流水式遊行，反對訂立港區國安法，最終遭警方施放催淚彈驅散。居於區內的設計師，寓所遭催淚煙波及，一怒之下落樓將飲畢的空啤酒罐抛出馬路，被警方拘控以公眾地方擾亂秩序罪。他早前在東區裁判法院認罪，今被判以12個月感化。

辯方大律師求情指，被告李孫萌（47歲）居於案發地點樓上的低層單位，因催淚氣體攻入屋內，令他感到呼吸困難兼眼痛，衝動之下持啤酒罐落樓，但他無意圖傷害任何人或破壞財物，亦無意挑釁或鼓動在場人士，而抛出馬路的罐隨即已被駛經車輛輾平。

大律師強調，被告沒參與公眾示威活動，沒講侮辱口號，只是一時難以控制脾氣，以愚蠢方式表達不滿，屬單一事件。被告面對起訴後已得到深切教訓，懇求法庭接納感化官建議。

主任裁判官羅德泉指，基於控方對辯方的指稱並無異議，法庭接納辯方說法，相信本案屬單一事件，並非有計劃或有預謀，被告亦非參與示威，故判被告接受12個月感化。

案情指，當日有數千名示威人士佔據軒尼詩道5條行車線，造成交通擠塞。下午2時許，示威者聚集告士打道景隆街一帶，警方清除障礙並設立防線，其間有近50人集結，叫喊辱警口號。被告將啤酒罐扔出馬路時，有人拍掌。警方在20米外拘捕被告。

【案件編號：ESCC2482/20】

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