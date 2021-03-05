盛傳有意捲土重來的前特首梁振英，在接受外媒《路透社》訪問後，今日再度接受本港《now新聞台》專訪，聲稱北京「完善」選舉制度後，民主派仍有參選空間，並以被DQ的立法會前議員梁繼昌為例子，指表示意見反對預算可以，但「跑去美國，要求美國政府制裁香港政府、中國」就不能接受。

指梁繼昌要求美國制裁香港等同「叛國」

梁振英在訪問中說，中央出手「完善」選舉制度，是因為對香港近年發生的事已「一忍再忍、忍無可忍」，但認為民主派日後仍有功能及空間，前提是要忠誠及愛國。

梁振英用與他有訴訟的梁繼昌為例，稱梁繼昌作為會計師在社交媒體發表意見去反對財政預算案，「這是正常的，反對派扮演他正常的角色」，惟梁繼昌到美國要求美國政府制裁香港政府、中國，就是不正常。梁振英續指，梁繼昌的行為在很多國家都等同叛國，前者可以在管治架構中有空間給他發揮，後者則不能。

強指由選委會選出立會議員 可改善行政立法關係

盛傳選舉制度改革後，會由提名委員會互選出立法會議員。梁振英強指，在行政主導的制度設計下，選委會扮演了核心角色，由他們去提名立法會議員，有助改善行政立法關係，而且可以確保不愛國者不能進入立法會。

被問到會否再次參選特首時，梁振英沒有正面回應，只稱「現時放在香港人面前有兩件大事，一是完善選舉制度，二是十四五規劃。這個環境下，不應該討論誰適合不適合做特首。」他並指，「完善」選舉制度後，可以理順施政，相信屆時會更多有抱負的人，願意加入熱廚房。

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