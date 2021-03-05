47名參與民主派初選人士因律政司上訴，全部被告包括原本可獲保釋的15人要繼續扣押，家屬連日來都未能看到親人一面，大批親友今日到關押部份被告的荔枝角收押所探望。荔枝角收柙所外等侯探訪的人龍直至中午仍然不斷。有被告家屬於下午近2時才離開，由排隊到辦理手續，等了4小時，卻只換來15分鐘的相處時光。

呂智恆原獲准保釋，其養母Elsa昨日得悉因律政司上訴而令養子要繼續還柙，不禁崩潰大哭，她今日探望呂智恆後見傳媒，不時低頭飲泣，又用手帕拭淚。她説，雙方會面時都忍不住落淚，談到律政司上訴料明日上庭，「睇吓聽日又點玩囉，成個制度玩緊我哋，根本係有罪假定⋯⋯成個審訊都好侮辱」。她引述呂寄語牆外的人保重，各自在崗位努力。

劉頴匡靠大聲讀聖經維持意志 女友送《魔戒》厚書解悶

劉頴匡女友Emilia引述對方指，「佢話入面好慢，所有野比如要支筆都比出面慢咗好多咁樣」。還柙期間劉頴匡與呂智恆同倉，劉靠大聲朗讀聖經維持意志，又把她的親筆信重複看了很多遍。她特意找了數本厚書，包括《魔戒三部曲》讓他解悶。

范國威楊岳橋合做心型手勢安慰家屬

她又透露，探訪期間，見證民主派「大和解」，看到范國威和楊岳橋把手放在頭上，合做心型手勢，安慰現場家屬。有7名被告包括劉頴匡放棄每隔8日向裁判官覆核保釋申請，被問到為何劉放棄上訴保釋，Emilia指詳情要問律師，可能另有部署。

張可森懷孕妻：見到佢健康我就開心

張可森太太探望後表示，張目前身體狀況良好，對明日獲釋仍抱有希望，但她對律政司堅持就保釋結果上訴一案不感樂觀，但不論結果，「見到佢健康我就開心」。對於外界關注，張即將為人父，卻無法守候在懷孕8周的太太身邊，她指心情多少受影響，「但係我同BB都會健康、勇敢，繼續堅持落去」。

社民連轉述岑子杰精神好轉 「話好過留喺法庭俾人折磨」

社民連委員辛浩銘今早亦到場探望岑子杰，他指，岑精神狀態有好轉、能入睡，「話好過留喺法庭俾人折磨」。他又轉述岑指，昨晚由法院到收押所的路程上，被一眾送車師感動，「佢想帶一句説話畀大家，雖然呢一刻佢喺入邊，但希望大家繼續加油、撐住，香港人係好可愛」。

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