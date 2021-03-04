【習權兩會】

【本報訊】北京以「完善香港選舉制度」之名操刀重組香港立法會及特首選舉制度，今天開幕的全國人大會議將審議《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》議案，雖然全國人大發言人昨在記者會拒透露具體方案，但不同消息指出，北京擬把立法會議席大增至90席、特首選委將增至1,500人，並取消區議會選委，再度身訂做政協界別。時事評論員形容，北京的方案只會「左處未算左，盡處未算盡。」

全國人大會議今在北京人民大會堂開幕，至本月11日下午閉幕，人大預備會議昨先通過會議議程，新華社公佈，當中第七項就是《人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》的議案。

全國人大發言人張業遂昨晚在記者會指，香港選舉制度是特區政治體制重要組成部份，香港選舉制度需與時俱進，為全面準確貫徹一國兩制方針，全面落實愛國者治港原則，提出制度保障，至於如何改動，張只稱具體方案請關注之後會議。

設資格審查委員會篩參選人

多家傳媒引述消息，指港澳辦主任夏寶龍昨傍晚與港區全國政協委員會面，介紹改革香港選舉制度內容，指中央擬增加立會議席，由70席大增至90席，地區直選及功能組別以外，新增選委會選出議席，每部份議席將為30席，並取消超區五席。由於選委會選舉將在今年底舉行，預料立會換屆選舉要再押後一年，以讓新選委會選出相關立法會議席。

特首選委會亦擬大增四分一選委數目，由目前1,200人增至1,500人，同時會增加一個新界別，將港區政協委員包含其中，特首參選人須獲取的提名會由目前150人增加至188人，選委會五大界別中，每個界別都最少有15人提名。另有消息稱，北京有意取消117個區議會選委議席，改由不同社團代表取代，並會設參選人的「資格審查委員會」，無論參選選委會、立法會還是區議會，都要經過委員會通過。消息指人大會議將授權人大常委會修改《基本法》附件一及二，然後再經特區政府修改相關本地選舉法例。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受港台訪問時認為，由全國人大通過決定改革香港選舉制度，能顯示中央主導角色，相信全國人大只會定出體制的方向和準則，再由人大常委會執行訂出細節。

特首林鄭月娥歡迎北京「完善」香港選舉制度，強調「特區的政治體制是中央事權，我尊重中央主導制度的完善，再次由全國人大為特區排難解困，特區政府會全力配合」。

時事評論員劉銳紹分析，今次北京的改動方案「一定會做到好盡」，又指就算改變觸動《基本法》附件一及附件二，北京仍會加速落實，「當日送中條例，咪有20日諮詢期，4月公佈，6月已經喺立法會首讀咗」。