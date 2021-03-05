去年底的「歌舞群組」引爆第四波武漢肺炎疫情，由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營的百樂會是「播毒」歌舞場所之一。事隔逾3個月，民政事務總署轄下牌照處終表示，今日向法院申請傳票，分別向尖沙嘴加拿芬道百樂會負責人，及1名涉嫌在該處組織群組聚集的顧客提出檢控。

負責人及主辦生日會顧客同被檢控

牌照處指根據調查，該會址負責人2020年9月及11月期間，涉嫌違反599F章規定及指示，包括未有採取一切合理步驟，確保所有身處會址的人士佩戴口罩，又容許在有關處所進行現場表演，而部份表演者並沒有佩戴口罩，亦未有與賓客或觀眾作有效分隔。

牌照處續指，1名顧客去年11月16日更在該會址內舉辦百人派對，涉嫌違反第599G章規定。牌照處說，已向法院申請向該處所負責人發出兩張傳票，及向該名主辦生日會的顧客發出一張傳票，案件將安排在法院審理。

牌照處指，正繼續聯絡該會社的所有會員，以查證於去年11月曾經到訪上址的人士，有否觸犯相關法例，並向違規人士發出定額罰款通知書，如未能聯絡有關人士，會考慮進一步法律行動，甚至通緝及或檢控有關人士。

前民建聯成員經營 爆疫後宣稱有遵從防疫指示

翻查資料，一名居於荃灣的67歲家庭主婦去年11月20日確診，屬源頭不明個案。她曾在11月16日去過百樂會懷舊歌舞廳參與百人生日聚會，其間有多人聚集，亦有跳社交舞。百樂會懷舊歌舞由民建聯中西區支部前副主席林炳勳持有，他在爆疫後以負責人身份接受《大公報》訪問時說，當晚有96人，但有遵從防疫指示，絕大部份人都聽從職員指示戴口罩。

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