前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，聆訊踏入第10天。控方傳召當晚與證人C同行的女友人K作供，她在車廂內拍攝到白衣人不斷施襲，持續約半小時。控方展示K拍攝的車廂情況照片，顯示有看似曾被削尖的木棍。法官葉佐文問為何木棍會這麼尖，K供稱木棍掟入車廂時「已經係咁尖」。

控方播放證人K當日在車廂內拍攝的片段，片中K不斷大叫「有細路，唔好打呀」、「唔好掟呀」及「走呀」。K庭上供稱，當晚乘車，列車約於10時半在元朗站停下。月台上的白衣人不斷向車廂內的普通市民施襲，持續約半小時。她稱，攻擊她所身處車卡的白衣人，為數約20人，各人輪流施襲，而整個月台約有40名白衣人。

K拍攝的片段中，聽到有玻璃及木條落地聲音，亦有很多縮骨遮抵擋硬物致遮骨震動的聲響。K供稱，白衣人向車廂掟入告示雪糕筒、奶、鐵枝、木棍等，有木棍是尖的。控方問白衣人掟出多少物件，K答：「數唔到，太多喇。」

K稱，在她前方擋格的乘客中，有男子被木條擊中，亦有扔出物件差點擊中K，幸她及時彎身低頭避開。她形容車廂內市民是「好無辜、無啦啦俾人打，遞晒雙手話投降，佢哋都繼續打」。

除了擲物，K供稱曾有約10名白衣人先後衝入車廂5次，向市民施襲。有人拿劍道竹刀，捅向及由上而下擊打市民，有人的肚被捅了一下。站在她前方的十多名男乘客遭受竹刀及鐵枝襲擊，有人頭部流血，亦有人手腳擦損。

證人：驚到腳震 個胃好辛苦

片段顯示K曾向車外大叫：「我冇影呀！」控方問她何出此言，K稱當時車外兩三名手持武器的白衣人指住她，不滿被她「影住」，故她放低鏡頭並表示沒拍攝。

K又指遇襲時感到很驚慌，「驚到腳震，個胃好辛苦」，其後更無法站立，要坐在月台地上。K送院驗傷，發現上腹輕微觸痛，獲一天痛假，她休息至事發翌日下午好轉。

控方展示K拍攝的車廂情況照片，顯示同行男友人即證人C腳踝損傷，車廂地面濕滑，有一公升裝飲品盒，亦有破爛雨傘及斷開的木棍等，其中一支木棍看似曾被削尖。法官葉佐文問為何木棍會這麼尖，K供稱木棍掟入車廂時「已經係咁尖」。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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