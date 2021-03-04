【本報訊】關注香港人權的英國民間組織「香港監察（Hong Kong Watch）」發表《紅色資本：改變香港政局的無形之手》研究報告，解釋中共政府如何透過紅色資本滲透、脅迫香港，警告民主社會要以香港為鑑，警惕在紅色資本支配下，如何為社會帶來負面影響。

促國際勿被內地資金控制

美國智庫傳統基金會將香港在今年排行榜中直接除名，原因是香港經濟政策「最終都是由北京控制」。「香港監察」報告提及自2003年香港與中央簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）後，中共已悄悄開始控制香港經濟，包括有「紅色企業」僱員曾被要求支持香港政府，又有中資公司要求員工簽名支持港版國安法等，由傳媒到房地產、政治到金融，經濟結構上的轉變都為香港各方面帶來不可忽視的影響。

報告提到紅色資本湧入，令他們決定在哪間傳媒可獲得廣告，控制中資公司的僱員如何投票，反而外國商界對《逃犯條例》修訂憂慮卻被無視，北京更向國際商界發出最後通牒，「要認同國安法，否則將面臨國泰航空般的對待」。報告建議要採取行動應對紅色資本，包括停止向嚴重侵犯人權的中國公司投資，和制訂類似美國《香港自治法》的政策。

「香港監察」政策總監Johnny Patterson認為，香港成功有賴於環球商貿，但紅色資本崛起扭轉形勢，最近的趨勢反映國際機構對中國的依賴。他以替政府凍結流亡人士和家屬戶口的滙豐銀行為例，批評滙豐積極配合香港政府，該行的取態削弱了英國政府於《中英聯合聲明》的立場，直言國際社會是時候清醒，如果繼續任由北京的紅色資本不被挑戰，只會重蹈香港覆轍，又形容香港是「煤礦裏的金絲雀」，意即香港的衰敗是國際社會的不祥徵兆，故國際要十分留意紅色資本的影響，尋求對策。